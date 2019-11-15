Bursa turizminin geleceği masaya yatırıldı

15 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Valiliği binasında gerçekleştirilen “Bursa Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi Bilgilendirme Toplantısı”na; Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, TÜRSAB Güney Marmara Yönetim Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu’un yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Vali Canbolat’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Bursa Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi çalışması ile ilgili gelinen son durum ve önümüzdeki dönemde yürütülecek faaliyetlerle ilgili bilgilendirme yapıldı ve katılımcıların çalışma hakkındaki düşünceleri alındı. Bursa turizm alanındaki gelecek planının masaya yatırıldığı toplantıda ayrıca Bursa markasıyla ilgili de görüşler beyan edildi. Toplantıda sonunda üzerinde çalışılan “Bursa Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisinin” başarılı olabilmesi için ildeki bütün paydaşların çalışmaya katkı koyması ve sonuçlarının bütün paydaşlar tarafından sahiplenilmesinin elzem olduğu ifade edildi.

Bursa Valiliği himayesinde BEBKA koordinasyonunda ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen “Bursa Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi” çalışması ile Bursa ilinin turizm tanıtım faaliyetlerinin daha planlı ve odaklı bir şekilde yönetilebilmesi amaçlanıyor. Dokuz ay sürecek çalışma ile hedef pazarların belirlenmesi, Bursa markasının özgün kimliğinin ve iletişim stratejisinin oluşturulması ve hedef pazarlara yönelik pazarlama çalışmalarının yürütülmesi gibi faaliyetler planlanıyor.