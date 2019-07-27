Bursa Uludağ Üniversitesi özel yetenekli öğrencilerini arıyor

27 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - BUÜ, 2019 YSK sonuçlarına göre ön kayıt, özel yetenek sınavı ve seçim sistemiyle öğrenci alacak. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği ve Resim-İş Öğretmenliği Bölümü normal örgün öğretim programlarına, Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dalları ile Resim Bölümü’ne, Spor Bilimleri Fakültesi’nin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne, Devlet Konservatuvarı’nın ise lisans programlarına öğrenci alımı yapacak.

Eğitim Fakültesi’ne 100 öğrenci

BUÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı’na 40, Resim-İş Öğretmenliği Programı’na ise 50 öğrenci alınacak. Programlar için 5’er kişilik yurtdışı öğrenci kontenjanı ayrıldı. Normal örgün öğretimleri için geçerli olacak kontenjanlara başvurmak isteyen öğrenciler 29 Temmuz ile 1 Ağustos arasında internetten ön kayıt yaptırabilecekler. Müzik Öğretmenliği Programı için özel yetenek sınavlarının 1. Aşama Eleme Sınavı 6 Ağustos’ta 2. Aşama Seçme Sınavı ise 7-9 Ağustos aralığında yapılacak. Resim-İş Öğretmenliği Programı’nın özel yetenek sınavlarının 1. Aşama Eleme Sınavı da 6 Ağustos, 2. Aşama Seçme Sınavı ise 8 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. Programlara başvuracak adaylarda Müzik Öğretmenliği Programı için 2019-TYT puanının en az 180 olması, Resim-İş Öğretmenliği Programı için de 2019-TYT puanının en az 150 olması şartı aranacak.

Sahne sanatları bölümü sınavları 2-4 Eylül arasında

BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü için toplam 27 öğrenci kontenjanı belirlendi. 20’si yurtiçi, 7’si yurtdışı kontenjanlarından seçilecek öğrenciler için ön kayıt tarihleri 5-9 Ağustos olarak açıklandı. Sınavların 2-3-4 Eylül tarihlerinde yapılacağı bölüme kesin kayıtlar ise 9-13 Eylül tarihleri arasında yaptırılabilecek. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü için de 25 yurtiçi, 5’te yurtdışı kontenjanı belirlendi. 20-26 Ağustos’ta ön kayıtların alınacağı sınavlarda 1. Aşama 27 Ağustos’ta, 2. Aşama sınavlar ise 28 Ağustos’ta yapılacak. Bölümün kesin kayıtları ise 2-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bölüm sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin 2019-TYT’den en az 150 veya üzeri puan almış olmaları gerekiyor.

Spor Bilimleri Fakültesi’nde kesin kayıtlar 16-20 Eylül’de

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’ne girmek isteyen öğrenciler için 20 kadın, 30 erkek öğrenci kontenjanı ayrıldı. Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları ise kadın ve erkekler için 5 öğrenci olarak belirlendi. Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne ise 25 kadın, 35 erkek öğrenci kontenjanı ayrıldı. Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları da 2 kadın, 3 erkek öğrenci olarak belirlendi. Her iki bölüm için online kayıtlar 26-29 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. 2-6 Eylül’de sınavların gerçekleştirileceği bölümlere kesin kayıtlar 16-20 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek. Spor Bilimleri Fakültesi’nin açtığı sınavlara girmek isteyen öğrencilerin 2019-TYT sınavından en az 150 ve üzeri puan almış olmaları gerekiyor.

Devlet Konservatuvarı’nda 5 sanat dalına 32 özel yetenek aranıyor

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında BUÜ Devlet Konservatuvarı’nın Müzik Bölümü Anasanat Dalları’na da özel yetenek sınavı ile öğrenci alımları gerçekleştirilecek. Öğrenci adayları Piyano, Yaylı Çalgılar, Üfleme ve Vurma Çalgılar, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği ile Türk Müziği sanat dallarına başvuruda bulunabilecek. 5 sanat dalı için toplam 34 kontenjanın belirlendiği Konservatuvar’ın yurtdışı öğrenci kontenjanı ise 8 olarak açıklandı. Öğrenciler ön kayıtları 1-23 Ağustos tarihleri arasında bizzat Görükle Merkez Kampüsü içerisinde bulunan Devlet Konservatuvarı’na gelerek yapabilecek. 26-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek sınavların ardından kazanan öğrenciler 3-4 Eylül’de kesin kayıtlarını yaptırabilecekler.