Bursa Uludağ Üniversitesi, TOFAŞ ile araçlar için yazılım geliştirecek

10 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - BUÜ ile TOFAŞ arasında imzalanan protokolle ilk etapta 7 öğrenci ve 1 danışman akademisyen, araçlardaki bilgisayar yazılım projelerinin hazırlanması konusunda araştırmalar yapacak. Ortak çalışmaların ilerleyen zamanlarda daha da arttırılması hedefleniyor. Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi hedefiyle hazırlanan protokole BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, TOFAŞ Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Özgür Çetinoğlu, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu ve BUÜ Güçlendirme Vakfı Sorumlusu Erol Kadıoğlu imza attı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Projesi’nin kendileri için büyük bir önem arz ettiğine işaret ederek, “TOFAŞ, 2244 Sanayi Doktora Projesi kapsamında üniversitemize destek veren ilk firmalardandır. Bu hassasiyetlerinden dolayı kendilerine şükranlarımızı sunuyorum. TOFAŞ ile başlayan bu süreç, daha sonra diğer otomotiv firmalarının da ilgisini ve desteğini kazanmaya başladı. Üniversite olarak, üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız. Bu anlamda bizlere destek veren ve protokol imzalayan TOFAŞ ailesine teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz” dedi.

Sektörün geleceği bilgisayar ve yazılım teknolojilerinde

TOFAŞ Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Özgür Çetinoğlu ise Türkiye’nin 5’inci büyük sanayi kuruluşu olduklarını ve uzun yıllardır Türkiye’ye hizmet ettiklerini vurguladı. TOFAŞ’ın geleceği için farklı alanlarda yatırımlar yapmaya devam ettiklerinin altını çizen Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Özgür Çetinoğlu; “Dünyadaki gelişmelere baktığımızda; otomotiv sektörünün geleceğinin şekillenmesinde yazılım ve bilgisayar teknolojilerinin katkıları öne çıkıyor. Bursa Uludağ Üniversitesi, bu anlamda işbirliği yapabileceğimiz çok doğru bir ortak. Türkiye’nin 3. büyük sanayi kentinde bulunan üniversitenin daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

İşbirliği artarak devam edecek

TOFAŞ Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Özgür Çetinoğlu, protokolün ilk aşamada 7 öğrenci ile başlayacağını, ancak gelecekte işbirliğinin çeşitlendirilmesi ve desteklerin de arttırılması noktasında Bursa Uludağ Üniversitesi ile çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.