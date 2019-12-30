Bursa Uludağ Üniversitesi, yerli otomobil için gönüllü

30 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yerli otomobil konusunda yetkililere çağrıda bulundu. Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa’nın yarım asra yaklaşan birikime sahip köklü kurumu Bursa Uludağ Üniversitesi olarak her türlü teknik ve bilimsel alt yapı imkânına sahip olduklarını vurguladı.

Kılavuz, “Mühendislik fakültemiz bünyesinde faaliyet gösteren başta Otomotiv Mühendisliği Bölümümüz, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümümüz, Bilgisayar Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Bölümlerimiz var. Bunun yanı sıra Gemlik’te bulunan Yüksekokullarımız, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzun otomotiv programı ve diğer programlar olmak üzere teknik çalışmalar yapan, bu konularda sanayi tecrübesi olan ve otomotiv sektörüne Ar-Ge desteği veren çok sayıda akademisyene ve laboratuvar olanaklarına sahibiz. Elektrikli ve otonom araçlar konusunda 100/2000 YÖK Doktora Bursları ile Devlet üniversiteleri arasında en çok doktora öğrencisi istihdam ederek birinci sırada yer aldığımız 2244 TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı kapsamında ilgili alandaki doktora öğrencileri ve Araştırma Üniversitesi misyonumuz ile elektrikli araçların geliştirilmesi ve Ar-Ge çalışmalarında önemli rol ve görevler üstleneceğimiz inancındayız. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak; yerli otomobilin, tasarım ve Ar-Ge çalışmalarında verilecek her türlü akademik göreve talibiz ve her türlü desteğe hazırız” diye konuştu.