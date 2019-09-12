Bursa Uludağ Üniversitesi’nde öncelik kalite

12 Eylül 2019

ZEHRA ORUÇ

BURSA - “Kentle bütünleşmiş, kentle iç içe, ulaşılabilir bir üniversite” sloganı ile 2019-2020 eğitim öğretim dönemine 23 Eylül’de başlayacak olan Bursa Uluda Üniversitesi’nde (BUÜ) 76 bin 290 öğrenci öğrenim görecek. 2 bin 549 akademisyen ve 4 bin 154 idari personelin hizmet vereceği BUÜ’de 4 enstitü, 15 fakülte, 2 yüksekokul ve 15 meslek yüksek okul bulunuyor. Yaklaşık dört ay önce BUÜ’nde rektörlük görevine atanan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, düzenlenen basın toplantısında üniversite için planlanan hedef ve projelerini anlattı. Bu yıl için açılan 12 bin 742 öğrenci kontenjanının yüzde 98.7’si dolduğunu aktaran Prof. Dr. Kılavuz, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde diş hekimliği fakültesinin de öğrenci almaya başlayacağını müjdeledi.

2019 yılının üniversite için restorasyon ve rehabilitasyon dönemi olduğunu belirten Kılavuz, “BUÜ, Türkiye’de 26’ıncı sırada yer alıyor. Dünya genelinde ise bir dönem 848’inci sırada iken bugün bin 226’ıncı sıraya geriledik. Hedefimiz ilk 1000’de yer almak. Dolayısıyla nicelik önemli değil, kaliteyi önceliyoruz” dedi. BUÜ’nün geleceği için halkın da iş insanının da akademisyenin de bir arada olması gerektiğine vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Bu üniversite hepimizin” çağrısı yaptı. Kılavuz, TEKNOSAB’ın Ar-Ge’sini ULUTEK’e taşımak istediklerini de ifade etti.