Bursa Uludağ Üniversitesi’nde virüs önlemleri alındı

20 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde koronavirüs salgınını önlemeye yönelik tedbirler arttırılıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından akademik tatil ilan edilmesiyle birlikte 3 haftalık süre için eğitimlere ara veren BUÜ, tıp fakültesi başta olmak üzere tüm fakülte binaları, sosyal mekanlar ve dış alanlardaki dezenfeksiyon çalışmalarına ağırlık verdi. Üniversite bünyesinde kurulan Coronavirüs Salgını Danışma Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda çalışmalar itina ile yürütülüyor.

Covid-19 konusunda yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, YÖK’ten gelen talimatlar doğrultusunda öncelikli olarak Coronavirüs Salgını Danışma Kurulu (BUÜ COV-COM) oluşturduklarını ve virüsle mücadele programının tamamını kurul üzerinden yürüttüklerini söyledi. Uygulanacak tüm tedbirlerin YÖK ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kararlar çerçevesinde belirlendiğinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Önceliğimizi Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne verdik. Acil servis önünde hastaların triajları sağlanıyor. Hasta ve hasta yakınlarına gerekli bilgilendirmeler ve hastane içerisinde gerekli düzenlemeler yapılıyor Acil servisin yan tarafındaki bölümde izolasyon odaları hazırlandı. Tıp Fakültesi öğrencilerimizle birlikte tüm intörnlerimizi de izne gönderdik. Tüm doktor, hemşire ve sağlık personeli çalışanlarımız ise görevlerinin başında özveri ile çalışmalarını yürütüyor. Süreci hassasiyetle takip ediyor ve her türlü gelişmeyi ivedilikle ele alıyoruz” diye konuştu.

Önlemler üst seviyeye çıkarıldı

Çalışmaların çok yönlü devam ettiğini aktaran Rektör Kılavuz, kampüs içerisindeki tüm sosyal alanların, ortak kullanım yerlerinin ve yemekhanelerin dezenfeksiyon işlemine tabi tutulduğu bilgisini paylaştı. Kılavuz; “Hastane ve personel yemekhanelerimiz içerisinde mesafe şeritleri çekildi. Masalar arasındaki mesafeler açıldı. Akademik ve idari personelimizin daha steril koşullarda görev yapmaları için iç mekanların da dezenfeksiyonları tamamlandı. Fakülteler, yüksekokullarda da dezenfeksiyon yapacağız. Kütüphane ve diğer iç mekanları da en kısa sürede tamamlayacağız. Ayrıca lavabo ve diğer ortak kullanım alanlarında da hijyen önlemlerini üst seviyeye çıkardık” şeklinde konuştu. Rektör Kılavuz, devam eden çalışmaları ve alınacak önlemleri güncel olarak internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurmaya devam edeceklerinin bilgisini verdi.