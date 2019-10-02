Bursa Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarları için geri sayım başladı

02 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - Her yıl Ekim ayında yapılan buluşma, traktörden tohuma, hayvancılık ekipmanlarından sulama sistemlerine, tarımsal mekanizasyondan zirai ilaçlama yöntemlerine kadar geniş ürün yelpazesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 8-12 Ekim 2019 günleri arasında düzenlenecek BURTARIM 2019 Bursa 17. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Bursa 12. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı, 14 ülkeden 275 firma ve firma temsilciliğinin katılımında, 5 salon ve açık alanda toplam 50 bin metrekarede, yaklaşık 300 bin ziyaretçi hedefi ile kapılarını açmaya hazırlanıyor. 5 gün boyunca ziyarete açık olacak fuarların traktör ve tarımsal mekanizasyon satışlarını artırması bekleniyor.

Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarlarının sektör adına öneminden bahseden Tüyap Bursa Fuarcılık AŞ. Genel Müdürü İlhan Ersözlü ‘’Tarım ve hayvancılık alanlarında güçlü bir modernleşme yaşanırken, sektör profesyonelleri tarım ve hayvancılık modernizasyonu için teknolojik hizmetlerin tanıtıldığı platformlara ihtiyaç duyuyor. Bu anlamda Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarları ihtiyaçların karşılanması noktasında bir sektör buluşması haline gelmeye devam ediyor’’ dedi.

Kıtalar arası köprüler kuruluyor

Katılımcı firmaların pazarlama faaliyetlerini geliştirmek, çiftçileri yeni teknolojiler ile buluşturarak verimliliklerini arttırmak ve nihayet ülke ihracatının artmasına katkı sağlamak amacı ile Avrupa'dan Asya'ya, Ortadoğu'dan Kafkaslara kadar geniş coğrafyadan alım heyetleri organize edildi. Fuarlar, Tüyap yurtdışı ofislerinin etkili çalışmaları ile; Bulgaristan, Cezayir, Çin, Etiyopya, Fas, Filistin, Fransa, Gana, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, Irak, İran, İsrail, İspanya, İtalya, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Libya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Mali, Mısır, Moldova, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Umman, Ürdün, Yemen ve Yunanistan başta olmak üzere 55’in üzerinde fazla ülkeden organize edilen bin üzerinde iş insanına ev sahipliği yapacak.

Girişin ücretsiz olduğu fuarlar, 8 Ekim Salı - 11 Ekim günleri 09.30 – 18.00, son gün olan 12 Ekim Cumartesi günü 09.30 – 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.