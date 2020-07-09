Bursa Valisi Canbolat BTÜ’yü ziyaret etti
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Teknik Üniversitesi’ni (BTÜ) ziyaret ederek güncel çalışmalar hakkında bilgi aldı.
BURSA (DÜNYA) - BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programında 23 proje ile elde edilen Türkiye birinciliği, koronavirüs salgını sürecinde yürütülen uzaktan eğitim çalışmaları ve BTÜ öğrencilerinin 52 takım halinde başvurdukları TEKNOFEST teknoloji yarışmaları hakkında Vali Canbolat’a bilgi verdi. Vali Canbolat, TÜBİTAK 2244 programında elde edilen Türkiye birinciliğinden dolayı Rektör Karademir’e tebriklerini iletti. Rektörlük toplantı salonunda gerçekleştirilen görüşmede BTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan Kurt, Prof. Dr. Egemen Aras, Genel Sekreter Prof. Dr. Sami İmamoğlu ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Emre Kılınçer de hazır bulundu. Mimar Sinan Yerleşkesi’nde inşaatı devam eden G-Blok Eğitim Binasını inceleyen Vali Canbolat, inşaatına başlanacak kız öğrenci yurdu hakkında da bilgi aldı.