Bursa Valisi Yakup Canbolat göreve başladı

07 Kasım 2018

Zehra ORUÇ

BURSA - Vilayet binasında düzenlenen törende konuşan Bursa Valisi Canbolat, Bursa’nın Vali olarak üçüncü görev yeri olduğunu söyledi. Canbolat, “Devraldığımız bayrağı, bize emanet edilen bu kutsal vazifeyi daha ileriye taşımak için elimizden geleni hep birlikte yapacağız. Bursa’da görev yaptığım süre boyunca vatandaşlarımızın memnuniyetini her zaman ön plana çıkaracağız. Bursa’yı 2023 hedeflerine götürmek için birlik ruhuyla hareket etmeye hayret edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Hesap verebilir ve şeffaf bir yönetim anlayışını ortaya koymaya gayret sarfedeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat; 1992 yılında Konya Valiliği kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı. 1995 yılında kura çekerek Durağan (Sinop) Kaymakamı oldu. Çeşitli görevlerde bulunun Canbolat, 2016 yılında Konya Valiliği görevine tayin edilmişti.