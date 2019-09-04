Bursa ve bölge için ortak projeler yürütülecek

04 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Ziyarette; kurumlar arası işbirliği ve ortaklaşa yapılabilecek çalışmalar ele alındı. DOSAB’ın ve DOSABSİAD’ın Bursa için önemli işlere imza attığını belirten Gerim, BEBKA desteğiyle DOSAB’ta geçirilen anaokulu projesinin bunlardan sadece bir tanesi olduğunu, bunun gibi pek çok örneğin olduğuna inandığını söyledi.

BEBKA’nın, TR41 bölgesinde bulunan illerin gelişimine önemli katkılar sağladığını belirten DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel de “Ajansımızın, sunduğu desteklerle bölgemizin ve şehrimizin gelişimine sağladığı katkı ortadadır. Bu manada gerek desteklenecek konu başlıklarının belirlenmesinde gerekse de diğer süreçlerde emeği geçen tüm ajans personeline şahsınız nezdinde teşekkür ediyorum. DOSAB ve DOSABSİAD, bölge sanayicilerinin gelişimini ve faydasını düşündüğü kadar, bu güzide şehrin gelişimine ve geleceğine yön verecek çalışmalar da yapmaktadır. Bu manada gerçekleştirdiğimiz projeler ortadır. Bu dönemde bunlara yenilerini ekleme gayreti içerisinde olacağız” diye konuştu.