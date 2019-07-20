Bursa ve Konya işbirliği için bir araya geldi

20 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - TÜMSİAD Bursa Şubesi, diğer şubelerle olan iletişimini güçlendirme adına çalışmalar sürdürüyor. Bu kapsamda Çırağan Sosyal Tesislerinde gerçekleşen toplantıda, TÜMSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Şerbetçioğlu ve üyeler, TÜMSİAD Konya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serçe ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. Konya Şubesi’ni Bursa’da ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Mustafa Kemal Şerbetçioğlu, bu vesileyle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirme fırsatı da yakaladıklarını söyledi.

İşbirliği vurgusu

İstişarenin ve iletişimi sürekli kılmanın önemine değinen Başkan Şerbetçioğlu, “Şubeler arası iletişimi güçlendirmek, birlikten kuvvet doğması adına çok önemli. Anadolu’muzun önemli merkezlerinden biri olan Konya ve orda hizmetlerini sürdüren Konya Şubemiz bizler için çok değerli ve kıymetli. Kendileriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyoruz. İstişare kültürüne çok önem veriyoruz. Bu vesile ile gelecek dönemde neler yapılabilir konusunda çeşitli fikir alışverişlerinde bulunduk” ifadelerini kullandı. TÜMSİAD Konya Şubesi Başkanı Ahmet Serçe de Bursa’da olmaktan ve Bursa Şubesi’ni ziyaret etmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.