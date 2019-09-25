Bursa ve Niğde arasında sinerji sağlanacak

25 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ‘Müşterek Komiteler’ ve ‘Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı’na Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Niğde TSO Başkanı Şevket Katırcıoğlu da katıldı. Niğde’deki yatırım ve işbirlikleri fırsatlarının da değerlendirildiği toplantının sonunda Niğde TSO ile BTSO arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokolü, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Niğde TSO Başkanı Şevket Katırcıoğlu imzaladı. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, üretim merkezleri arasındaki sinerjinin Türkiye’nin kalkınma hedeflerine güç kattığını vurguladı.

“Niğde Kimya OSB hayata geçiyor”

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde ekonomisi ve yeni kurulacak Kimya OSB hakkında açıklamalarda bulundu. Şimşek, “Yatırım ve üretimdeki süreklilik önemli iki konu. Niğde, tarımın endüstrileşmesi noktasında önemli fırsatlar sunuyor. Şu anda Kimya İhtisas OSB’yi kuruyoruz. Ön talepleri topladığımız Niğde Kimya OSB, 730 hektarlık alana sahiptir. Bölgede 8 bin kişinin istihdam edilmesini hedefliyoruz. Bu alan kamu arazisi olduğu için kamulaştırma bedeli ödenmeyecek, yatırımcılar için cüzi bir arazi bedeli ortaya çıkacak. Bursa ile Niğde arasında yeni işbirliği köprülerinin kurulmasını hedefliyoruz” dedi. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de Niğde’ye yatırım yapılması konusunda iş insanlarımızın emrinde olduklarını vurguladı. Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu ise protokolün iki oda arasında iletişimi daha da güçlendireceğini söyledi.