“Bursa yabancı yatırımcıların hedef noktası haline gelebilir”

21 Mayıs 2020

BURSA (DÜNYA) - BTSO’nun 63 meslek komitesinin temsilcilerinin katıldığı Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı, Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın ardından yapıldı. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda Bursa iş dünyası temsilcileri, Kovid-19 salgınının sanayi ve ticaret hayatına etkilerine ilişkin görüş ve önerilerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a aktardı. Türkiye’nin salgın sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başarılı bir sınav verdiğini kaydeden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ülkenin sağlık sisteminin böyle bir salgın karşısında ayakta kalmayı başardığını söyledi. Tüm bakanlıklar ve kurumların eşgüdümünde salgınla ilgili tedbirlerin etkin bir şekilde uygulandığını anlatan Bakan Varank, “Salgın döneminde Türk sanayisi de hem üretim kabiliyetini hem de değişikliklere hızla adapte olma becerisini gösterdi. Gıda, sağlık ekipmanları ve diğer temel ihtiyaç malzemelerinde arz sıkıntısı yaşamadık. İnşa ettiğimiz Ar-Ge ekosistemi sayesinde solunum cihazı gibi bu dönemin sembol ve acil ihtiyaçlarından birini yerli imkanlarla üretme atikliği gösterdik” dedi.

“Reel sektörden pozitif sinyaller alıyoruz”

Hasarın boyutlarını minimuma indirmek ve bu dönemin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için ‘önce sağlık’ diyerek üretim cephesinde kalıcı bir toparlanmayı gerçekleştirmeye odaklandıklarını ifade eden Bakan Varank, son iki haftalık dönemde reel sektörden normalleşme yönünde pozitif sinyaller aldıklarını belirtti. OSB’lerdeki elektrik tüketiminin Mayıs başından itibaren artmaya başladığını söyleyen Varank, şöyle konuştu: “Bursa’da Demirtaş, Bursa, İnegöl, Nilüfer, Kestel ve Hasanağa OSB’de Mayıs’ın ilk iki haftasında elektrik tüketimi Nisan ayının aynı dönemine göre ortalamada yüzde 32 arttı. Ülke genelinde otomotiv ana firmalarının tümü çalışıyor. Tekstilde tekrar üretime geçen firmalarımız var. Gıda, kimya, ilaç ve ambalaj sanayimiz de salgınla birlikte daha da güçlenmiş oldu.”

“Tüm dünyaya öncülük ediyoruz”

Reel sektörün bu dönemde çalışma isteğini net bir şekilde gözlemlediklerini belirten Varank, “Bakanlık olarak bizler de sanayicilerin elini güçlendirecek politikalara öncelik veriyoruz. Yeni normalin normlarını belirleyen ülkeler arasında yer almak için önümüzde tarihi bir fırsat var. İçinde yaşadığımız bu dönemin kodları güvenli üretim, güvenli ticaret ve güvenli turizm gibi tanımlamalar üzerinden şekillenecek. Bu noktadan hareketle üretim cephesi için kritik bir adım attık ve sağlıklı üretimin kurallarını belirledik. TSE ile birlikte hazırladığımız 'Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu' ile tüm dünyaya öncülük ediyoruz” dedi.

Küresel tedarik zinciri yeniden şekilleniyor

Yeni normale geçişte küresel tedarik zincirinin yeniden şekillendiğini söyleyen Bakan Varank, bu dönemde dünya ekonomisinde yeni üretim merkezlerinin oluşmaya başlayacağını belirtti. Ekonomideki ağırlık merkezinin yeniden konumlanmaya başladığını ifade eden Varank, “Çok uluslu şirketler yeni arayışlar içerisinde. Bu noktada ülkemizin önünde çok önemli bir fırsat var. Hatta Bursa sahip olduğu avantajlarla pek çok yabancı yatırımcının hedef noktası haline gelebilir” değerlendirmesini yaptı.

Bursa Model Fabrika’ya övgü

Bakan Varank, bu süreçte firmalara dijital teknolojilere de yatırım yapmaları tavsiyesinde bulundu. BTSO işbirliğinde Bursa’da hayata geçirdikleri Model Fabrika projesi hakkında bilgiler veren Varank, “Model Fabrika’da firmaların yalın eğitim ve dijital dönüşüm eğitimleri başarıyla devam ediyor. Ayrıca Model Fabrika’nın Bursa sınırlarını aşarak Mersin, Gaziantep, Konya, Eskişehir gibi illerden ziyaretçileri olduğunu da biliyorum. Bu durum sanayimizdeki farkındalığı göstermesi açısından oldukça sevindirici. Geçtiğimiz hafta KOSGEB kanalıyla yeni bir destek açıkladık. Model Fabrika’dan eğitim alarak işletmelerini dönüştürecek KOBİ’lerin eğitim hizmeti giderlerinin 70 bin TL’ye kadar kısmını biz karşılayacağız” şeklinde konuştu.

“Bursa sanayisine çok daha fazla iş düşecek”

“Türkiye’nin yerli üretim üssü Bursa sanayisine önümüzdeki dönemde çok daha fazla iş düşecek” diyen Bakan Varank, “Bursa bizim açımızdan çok değerli bir şehir. TEKNOSAB’daki altyapı çalışmalarında 1. ve 2. kısmın önemli bir bölümünün tamamlandığını biliyorum. Temmuz, Ağustos aylarında inşallah ilk yatırımlar başlayacak. BTSO’nun GUHEM projesini de çok önemsiyoruz. Merkezin açılışını dört gözle bekliyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte GUHEM’in açılışını yapmak istiyoruz. Yerli otomobil konusunda da çalışmalarımız aksamadan devam ediyor. TOGG yakın zamanda temel atma töreni yapmayı hedefliyor. Bakanlık olarak Bursa iş dünyasına her türlü desteği vereceğiz. Salgın sonrasında Türkiye ekonomisi inşallah daha güçlü bir şekilde kaldığı yerden yoluna devam edecek” diye konuştu.

“Türkiye değişimden avantajlı çıkacak”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da, koronavirüsün hem sağlık alanında hem de ekonomik ve sosyal alanda oluşturduğu tahribata karşı mücadele verdiklerini söyledi. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen sağlık yatırımlarının ne denli önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını ifade eden Başkan Burkay, “Kamu sağlık politikaları güçlü olan ülkeler bu salgından daha güçlü çıkacak. Ülkemizde vaka sayıları her gün daha iyiye gidiyor. Dünya genelinde ticaret, yatırım ve turizmde tercih edilecek, tedarik zincirindeki değişimlerden en avantajlı çıkacak ülke olarak Türkiye öne çıkıyor. Özellikle salgının başladığı Çin’e karşı oluşan algı ülkemizi küresel tedarik zincirinin kilit oyuncularından biri haline getirebilir” dedi.

Sanayide çarklar dönmeye başladı

Salgın döneminde iş dünyası ile istişare ederek, sektörlerin talep ve beklentilerini TOBB aracılığıyla Bakanlıklara ilettiklerini ifade eden Başkan Burkay, “Ülkemizde üretim ve ihracatın merkezi Bursa. Dolayısıyla Bursa’nın nabzı önemli. Sanayide çarkların yeniden dönmesi ve üretimin başlaması gayreti içerisindeyiz. Bu noktada YEKDEM başta olmak üzere OSB’lerdeki enerji maliyetlerinin düşürülmesinde fayda var. Nisan ayının başında 17 OSB’de işler yaklaşık yüzde 20 oranındaydı. Şu anda bu yüzde 50’ye yaklaştı. Bayram sonrası Avrupa ülkelerindeki normalleşme ile Eylül ayına kadar yüzde 70’leri yakalayacağımıza inanıyoruz.” dedi. BTSO olarak bu süreçte kentteki üretimi sağlıklı bir şekilde devam ettirmek amacıyla çalıştıklarını kaydeden Başkan Burkay, “Valiliğimizin koordinasyonunda çalışanlarımız için maske dağıtımı gerçekleştirirken, BUTGEM’de cerrahi maske seri üretimine başladık. Önümüzdeki günlerde ise Bakanlığımızın destekleriyle Bursa’da 17 OSB’deki çalışanlarımıza yönelik Kovid-19 testlerini yapmaya başlayacağız” ifadelerini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a salgın sürecindeki destekleri için teşekkür eden Başkan Burkay, şöyle konuştu: “BTSO olarak ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 vizyonu doğrultusunda projeler yapıyoruz. Bu projelerin büyük kısmını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştiriyoruz. TEKNOSAB, BUTEKOM, GUHEM ve Model Fabrika projelerimizde Bakanlığımızın çok önemli katkıları bulunuyor.”

“Milli teknoloji güçlü sanayi”

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ise koronavirüs salgınında iki aylık dönemin geride kaldığını, artık duran üretim çarklarının yeniden dönmesi için tüm dünyada normalleşme adımlarının atılmaya başlandığını söyledi. Ülke olarak salgın sonrası ekonomi alanında yeni bir hikaye yazmak durumunda olduklarını ifade eden Uğur, “Bursa iş dünyası olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın liderliğinde ‘Milli Teknoloji Güçlü Sanayi’ vizyonu doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

AB ile eş zamanlı normalleşme

Bakan Varank konuşmaların ardından Bursa iş dünyasının sorularını yanıtladı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı ve BTSO Meclis Üyesi Baran Çelik, Avrupa Birliği ülkelerinin normalleşme yolunda hızlı adımlar attıklarını, rekabet avantajı açısından Türkiye’nin de normalleşme sürecini AB ile eş zamanlı gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi. Bakan Varank, bu endişenin ilk günden bu yana farkında olduklarını belirterek, “Fırsatları değerlendirme konusunda büyük gayretimiz var. Son rakamlar bu salgınla mücadelede önemli bir eşiği geçtiğimizi gösteriyor. OSB’lerde yapılan testlerde pozitif vaka sayısı çok düşük. Bayram sonrası üretimde sıkıntı olmayacak. Biz bu süreci güzel götürdük ve neticelerini de alacağız” ifadelerini kullandı.

“Elektrik maliyetleri için görüşmeler devam ediyor”

Bakan Varank, BTSO Meclis Üyesi ve OSB Konseyi Başkanı Ersan Özsoy’un OSB sanayicilerinin üzerindeki YEKDEM ve TEİAŞ İletim Bedeli kaynaklı elektrik faturası yükünün azaltılması gerektiği yönündeki talebine ilişkin ise “Bu konu katıldığımız tüm toplantılarda gündeme geliyor. Enerji Bakanımız ile de konuşuyoruz. YEKDEM konusunda maliyetlere ilişkin yapılan planlamayı göz önünde bulundurduğumuzda şu an için bir inisiyatif alma durumu pek mümkün değil. Ancak iletim bedelinin kurulu güç değil, gerçek tüketim üzerinden alınması yönünde Bakanımızla görüşmelerimiz devam ediyor” şeklinde yanıtladı.

BTSO Meclis Üyesi Hüseyin Durmaz ise makine sektörünün mücbir sebep kapsamına alınmasını beklediklerini ifade etti. Durmaz ayrıca salgın sonrası know-how transferi açısından Avrupa’da güç kaybeden şirketlerin Türk özel sektörü tarafından devlet destekleriyle satın alınması önerisinde bulundu. BTSO çatısı altındaki 63 Meslek Komitesi ve 25 Sektör Konseyi üyelerinin sorun ve çözüm önerilerini içeren rapor da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunuldu.