Bursa Yapı ve Rising City fuarları sektöre moral verdi

22 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş, İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği (İMSİAD) ve Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası (BEMO) işbirliğinde, Bursa Boya ve Dekorasyoncular Odası, KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilen Bursa Yapı ve Rising City Gayrimenkul Fuarları 100’e yakın firmanın katılımıyla TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 81 proje, 8735 konut, 510 ofis ve 422 ticari alanın sergilendiği fuarları dört gün boyunca 18 ülkeden ve 24 şehirden gelen 26.814 kişi ziyaret etti.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, Bursa Yapı Fuarı ve Rising City Gayrimenkul Fuarları’nın hem ekonomiye hem de inşaat ve gayrimenkul sektörlerine moral verdiğini söyledi. İnşaat sektörünün zorlu ve hassas bir dönemden geçtiğini belirten Şenocak, “Bu tarz dönemlerde sektörü canlandıracak en önemli enstrümanlardan biri fuarlar. Sektörümüze hareketlilik kazandırmak ve yabancı yatırımcılara kentimizdeki yatırım potansiyelini anlatmak adına bu yıl Yapı Fuarı’nı 17. kez, Rising City Gayrimenkul Fuarı’nı ise 4. düzenledik. Devamlılık, fuarların başarısını belirleyen en önemli unsurlar arasında. Bu yıl da başarılı bir organizasyonu geride bıraktık. Tüm fuar katılımcılarımıza ve fuarımızın düzenlenmesine destek veren paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Sektörde toparlanma süreci başlıyor

Yerel seçimlerin ardından Hükümetin ekonomiye ağırlık vermesinin ve reform paketlerini uygulamaya almasının ekonomide önemli bir toparlanma süreci başlatacağına inandığını ifade eden Şenocak, “Bu iyileşmeden en olumlu etkilenen sektör de inşaat ve gayrimenkul sektörümüz olacak. BTSO olarak bizler de sektörümüzün talep ve beklentileri doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Özellikle bu süreçte sektörün yalnızca iç piyasaya dönük çalışmaması ve dünyadaki iş potansiyelini değerlendirebilmesi adına Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle UR-GE ve HİSER projelerimizi başlatıyoruz. Hem inşaat malzemeleri üretiminde hem de müteahhitlik sektöründe önemli bir potansiyele sahip olan Bursamızın gücünü tüm dünyaya tanıtmak ve firmalarımıza uluslararası yatırım ve işbirliği imkanları sunmak adına girişimlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Fuarlar sektörü canlandırdı

TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 100’e yakın firmanın katılımı ile 4 salonda hazırlanan Bursa Yapı Fuarı ile Rising City Bursa Gayrimenkul Fuarı’nın, 18 ülkeden ve yurt içinden 24 ilden gelen 26 bin 814 kişi tarafından ziyaret edildiğini açıkladı. Ağırlıklı olarak müteahhitlik firmaları ve gayrimenkul danışmanlık şirketlerinin katılımı ile hazırlanan, 81 proje, 8735 konut, 510 ofis, 422 ticari alanın yer aldığı Rising City Bursa Gayrimenkul Fuarı, nihai tüketicilere hitap eden konut taleplerinin yanı sıra ev, ofis, arsa, dükkân gibi gayrimenkullere yatırım yapmak ve birikimlerini doğru değerlendirmek isteyen kişilere karlı ve her bütçeye hitap edecek fırsatlar sundu. Kapıdan mutfağa, boyadan izolasyon malzemelerine kadar ürün skalasını içinde barındıran Bursa Yapı Fuarı da bölgenin önemli buluşması olarak inşaat sektörün nabzını tuttu. Eş zamanlı gerçekleşen fuarlarımız, konut satışlarına sağladığı katkı ile hem Bursa hem de ülke de sektör ticaretine canlılık getirdi” dedi.

18 ülkeden ziyaretçi

İlhan Ersözlü, inşaat sektöründe gelişen ve büyüyen Bursa’nın fuarlar süresince Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya, Fas, Filistin, Fransa, Gürcistan, Irak, Katar, Kosova, Kuveyt, Libya, Lübnan, Özbekistan, Pakistan, Suriye, Türkmenistan, Umman ve Ürdün’den gelen yatırımcılara ev sahipliği yaptığını belirtti. Yurt içinden ise İstanbul, Bilecik, Kocaeli, Balıkesir, İzmir, Yalova başta olmak üzere 24 ilden fuara ziyaretçi geldiğini belirten Ersözlü, “Bursa’nın tanıtımına öncülük eden aynı zamanda kentin turizmine ve ticaretine de destek olan fuarlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı tüm katılımcılarımıza, ziyaretçilerimize ve basınımıza, fuarların hazırlanmasında katkıları bulunan tüm dernek ve odalara teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.