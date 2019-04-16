Bursa Yapı ve Rising City Gayrimenkul Fuarı’nda geri sayım

16 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - BTSO, TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş, İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği (İMSİAD) ve Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası (BEMO) işbirliğinde, Bursa Boya ve Dekorasyoncular Odası, KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilen Bursa Yapı ve Rising City Gayrimenkul Fuarları 18-21 Nisan tarihlerinde TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Fuarda 80’den fazla proje, 9 bine yakın konut ve 500’ü aşkın ofis görücüye çıkacak. Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2 milyondan fazla insana istihdam sağlayan, kendisine bağlı 200’den fazla alt sektörün ürettiği mal ve hizmete talep oluşturan bir konumda bulunan inşaat sektörünün Türkiye ekonomisinin büyümesine büyük güç kattığını söyledi.

“Sektör canlanacak”

İnşaat ve gayrimenkul sektörünün gelişimine destek veren çok kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Rising City Gayrimenkul Fuarı’nın sektöre hareket kazandıran önemli bir etkinlik olduğunu vurguladı. Fuarın kısa süre içerisinde inşaat sektöründeki tüm paydaşların heyecanla beklediği bir fuar haline geldiğini dile getiren Başkan Burkay, “Geçen yıl düzenlediğimiz fuarları 34 ülkeden ve yurt içinden 35 ilden gelen 46 bin kişi ziyaret etmişti. Bu yıl fuara katılacak firmalarımız ziyaretçilere özel kampanya ve fiyat avantajları sunacak. Fuarlarımız sektöre canlılık katmaya devam edecek” dedi.

“Yatırım yapmanın tam zamanı”

Fuarda farklı gelir gruplarına hitap eden çok sayıda projenin görücüye çıkacağını aktaran Başkan Burkay, “Bursa’da gayrimenkul yatırımı yapmanın en doğru adresi Rising City Gayrimenkul fuarımız olacak. Ev veya gayrimenkul sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için fuar süresince uygun şartlarda imkanlar sunulacak. Artan maliyetler henüz devam eden projelere yansımış değil. Önümüzdeki süreçte maliyet baskısıyla konut fiyatlarında artışlar görebiliriz. Konut edinmeyi veya yatırım yapmayı planlayanlar açısından fiyat artışları yaşanmadan ev sahibi olmanın ya da yatırım yapmanın tam zamanı” diye konuştu.

Son 3 yılda 160 bin ziyaretçi

Bursa Yapı Fuarı ile Rising City Gayrimenkul Fuarı’nı geride kalan 3 yılda 40’a yakın ülkeden gelen yabancı ziyaretçilerle birlikte toplamda 160 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini dile getiren Başkan Burkay, fuarlara özellikle Körfez ülkelerindeki yatırımcıların büyük ilgi gösterdiğini vurguladı. Bu yıl düzenlenecek olan fuarlarda da önemli yabancı yatırımcıların fuarı ziyaret edeceğini söyleyen İbrahim Burkay, “Sektörümüzün döviz kazandırıcı niteliğini geliştirmek adına büyük gayret gösteriyoruz. İnşaat ve gayrimenkul sektöründe marka firmaların katılımcı olarak yer alacağı fuarda önemli satışların gerçekleşeceğine inanıyorum.” diye konuştu.

4 salon 20 bin metrekare alan

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, eş zamanlı olarak hazırlanan Bursa Yapı Fuarı ile Rising City Bursa Gayrimenkul Fuarı’nın 100’e yakın firmanın katılımı ile 4 salonda ve toplamda 20 bin metrekarelik alanda düzenleneceğini söyledi. Rising City Gayrimenkul Fuarı’nın müteahhitlik firmaları ve gayrimenkul danışmanlık şirketlerinin katılımıyla Salon 3 ve 4’te, kapıdan mutfağa, boyadan izolasyon malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesini içerisinde barındıran Bursa Yapı Fuarı’nın ise Salon 1 ve 2’de yer alacağını belirten Ersözlü, fuarların 18 – 20 Nisan 2019 tarihlerinde 10.30 – 20.00, son gün olan 21 Nisan 2019 tarihinde ise 10.30 – 19.30 saatleri arasında ziyaret edilebileceğini ifade etti.

Fuarda 8.735 konut yer alıyor

Rising City Gayrimenkul Fuarı’nın geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da konut satışlarına katkı sağlayacağını ifade eden Ersözlü, “Fuarımız nihai tüketicilere hitap eden konut projelerinin yanı sıra ev, ofis, arsa, dükkân gibi gayrimenkullere yatırım yapmak ve birikimlerini doğru değerlendirmek isteyen kişilere de önemli fırsatlar sunuyor. Konforu şehir merkezinde arayan vatandaşlarımıza da şehir merkezinden uzakta doğal hayat içinde olmayı tercih eden kitleye de uygun projelerin de yer aldığı fuar süresince gerçekleşen bağlantılar konut satışlarına büyük katkı sağlayacaktır” açıklamasını yaptı.

Bursa yapı fuarı 17. yılında

İlhan Ersözlü, bu yıl 17’nci kez düzenlenecek Bursa Yapı Fuarı’nın ise inşaat malzemeleri sektöründe son teknolojilerin görücüye çıkacağı önemli bir buluşma noktası olacağını ifade etti. Ersözlü, “Son yıllarda inşaat sektöründe yapılan yatırımlar ile önem kazanan, sanayinin gelişmesiyle artan göçün konut ihtiyacını oluşturduğu endüstri şehri Bursa’da düzenlediğimiz Bursa Yapı Fuarı, bölgenin güçlü buluşmasına bu yıl da öncülük ediyor. Gelişmiş kentlerde olduğu gibi Bursa ilinde de artan konut ihtiyacına paralel olarak yapılan konutlarda kullanılan inşaat malzemeleri son teknolojiler olarak yer almakta, böylece günümüz şartlarına uygun yapılar hayata geçmektedir” şeklinde konuştu.

“Yatırımcıları Bursa’ya bekliyoruz”

Bursa’nın fuarlar süresince Ortadoğu, Körfez ve Arap ülkeleri başta olmak üzere çeşitli coğrafyalardan gelecek yatırımcıların gözdesi olmasını ve önemli işbirliklerine imza atılmasını hedeflediklerini kaydeden İlhan Ersözlü, “Yurt içinden de Adapazarı, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Yalova illeri başta olmak üzere önemli sanayi kentlerinden gelen sektör temsilcilerini ağırlayacağız. Sektörün nabzının atacağı fuarlarımıza tüm halkımızı bekliyoruz” bilgisini verdi.