Bursa, yatırım teşvikinde tarihi rekorunu kırdı

18 Ocak 2019

ESRA ÖZARFAT

BURSA - 2018 yılı Kasım ayı yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Bursa’da kasım ayında 23 belge yatırım teşvikine bağlandı. Toplam yatırım tutarı 3.9 milyar lira olurken, teşvik belgeleri kapsamında ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı 460 milyon dolar olarak belirlendi. İstihdam ise bin 124, komple yeni yatırım sayısı ise 7 oldu.

Kasım ayında yatırım teşvik belgeleri içindeki en büyük payı 3.7 milyar liralık yatırım teşvik belgesiyle Bursa’daki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. aldı. Modernizasyon kapsamında verilen teşvikle yıllık toplam 121 bin 730 adet binek oto, 91 bin 68 adet silindir hacmi bin metreküpten küçük, 148 bin 585 adet silindir hacmi bin metreküpten büyük benzinli motor, 146 bin 951 adet dizel motor, 150 bin adet motor bloğu ve 140 bin adet vites kutusu üretilecek. Oyak Renault’nun teşvik belgesi kapsamında ithal edeceği makine ve teçhizat tutarı ise 433 milyon dolar olarak belirlendi.

Böylece 2018’in 11 ayında Bursa’da toplam 316 belge 9 milyar 396 milyon liralık teşvike bağlanmış oldu. Makine ve teçhizat ithalat tutarı ise 1 milyar 82 milyon dolara ulaştı. Oyak Renault’nun yatırımı yıl içindeki teşvik yatırımları tutarını da yukarı taşıdı. 2017’nin 11 ayında 319 belge ve 3.4 milyar liralık yatırım teşvike bağlanmıştı.