"Bursa yatırımcıya güven veren bir şehir

26 Eylül 2017

BURSA (DÜNYA)



Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı (BTSO) ziyaret eden Büyük Birmingham Ticaret Odaları Başkanı Paul Kehoe, Bursa’nın üretim tecrübesi ile yatırımcısına güven veren bir şehir olduğunu söyledi.



Oda hizmet binasında düzenlenen ziyarette, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener ve Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, Birmingham iş dünyasını ağırladı. Cüneyt Şener, İngiliz iş dünyası temsilcilerine, Bursa ekonomisi ve BTSO’nun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Şener, Bursa’nın 13 milyar dolarlık ihracat potansiyeli, 180’den fazla ülkeye yaptığı dış satımı ve katma değerli üretim performansı ile Türkiye ekonomisine yön veren bir şehir olduğunu söyledi.

Bursa’nın otomotiv, tekstil, makine, kimya ve gıda başta olmak üzere farklı sektörlerin faaliyet gösterdiği bir şehir olduğunu kaydeden Şener, “121 ülkeden fazla ihracat yapan kentimiz, ülkemizin büyümesine ve kalkınmasına büyük güç katıyor” dedi.

Şener, Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaretin her geçen gün arttığını belirterek, İngiltere’nin Türkiye için önemli ekonomi partnerlerinden birisi olduğunu vurguladı. Bursa ve İngiltere arasındaki ihracatın 460 milyon dolar olduğuna dikkat çeken Şener, “550’ye yakın Bursalı firma İngiltere ile ticaret yapıyor.

Şu an Bursa’da İngiltere sermayeli 13 firma yer alıyor. Bursa iş dünyası olarak Birmingham ve Bursa arasında yeni ticari köprüler kurmalıyız. 30 Kasım ve 3 Aralık tarihlerinde Bursa’da Endüstri Zirvesi’ni gerçekleştirmeye hazırlanıyoruz. Bu fuarda dünyanın dört bir yanından önemli yabancı alım heyetlerini ağırlayacağız. Birmingham iş dünyası temsilcilerimizi de fuarımızda ağırlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Bursa’nın başarısından etkilendim”

Türkiye ekonomisinin istikrarlı bir şekilde büyüme performansı sergilediğini ifade eden Büyük Birmingham Ticaret Odaları Başkanı Paul Kehoe, Türkiye’nin bu başarısının arkasında Bursa’nın olduğunu bizzat gördüklerini kaydetti.

Bursa’nın otomotiv, tekstil ve makine sektörlerinde büyük bir güce sahip olduğunun altını çizen Kehoe, “Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile geçtiğimiz Ocak ayında önemli bir işbirliği protokolü imzalanmıştı. Bu işbirliğini daha da güçlendirmek istiyoruz. Bursa’da güzel izlenimler elde ettik. Bursa’nın sanayi ve ticarette bu kadar büyük bir hacme sahip olduğunu bilmiyordum. Bursa’dan etkilendiğimi söyleyebilirim. Bursa iş dünyasını performansından dolayı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.



Ziyaretin ardından Şener, Birmingham heyetine Bursaspor forması ve İznik Çinisi hediye etti. Ziyarette ayrıca, Büyük Birmingham Ticaret Odaları CEO'su Paul Faulkner, Birmingham City Üniversitesi BREXIT Araştırmaları Merkezi Direktörü Prof. Alex de Ruyter, Avrupa Tahkim Hakemleri Kurumu Genel Sekreteri Anthony Abrahams, BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Divan Kurulu Başkanı Irmak Aslan ve Uluslararası Tahkim Hakemleri Kurumu’nun Avrupa Başkanı-BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Başkan Yardımcısı Bennar Aydoğdu da yer aldı.