Bursa’da 1.900 okulun hijyen şartları iyileştirilecek

09 Ağustos 2020

BURSA (DÜNYA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile eğitim kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kılavuzu hazırlandı. İki bakanlık arasında imzalanan iş birliği protokolü ile hayata geçirilen uygulama kapsamında denetimden başarıyla geçen okullara Okulum Temiz Belgesi verilecek. Uygulama ile veliler, çocuklar ve öğretim görevlilerinin sağlıklı koşullarda eğitim ve öğretim görmesi amaçlanıyor.

Bursa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Latif Deniz, Hijyen Koşulları Kılavuzu ile Bursa’daki bin 156’sı kamu ve 592’si özel olmak üzere toplam bin 901 okulun hijyen şartlarının iyileştirileceğini vurguladı. Uygulama kapsamında Türkiye genelinde 2 bin, Bursa’da da 100 uzman eğitimcinin görev alacağını belirten Deniz, “Okulum Temiz Belgesi” almak isteyen kamu okullarının Milli Eğitim İl Müdürlükleri, özel okulların da TSE Bölge Müdürlüğü’ne başvuruda bulunacağını aktardı. Latif Deniz, “Çalışmada TSE’nin çok önemli katkıları var. Saha tecrübesinden yararlanıldı. Kuralların uygulanmasını hayata geçirecek Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlarının uzmanların yetişmesinde TSE’nin büyük desteği oldu. Öğretmelerimiz bu konuyla ilgili eğitimler aldılar. Hangi okul ne şekilde denetlenir, bu konuda bilgi edinimi yaşandı. Kılavuzu eğitim kurumlarımızın kullanımına açtıktan sonra desteğimizi yoğun şekilde sürdüreceğiz. Ülke, iller, okullar ölçeğinde ekipler kurduk. Ülke genelinde 2 bin, Bursa’da ise 100 kişilik iş sağlığı ve güvenliği denetmeni yetiştirildi. Bu denetmenler her bir okulun bulunduğu durumu anlamak için objektif değerlendirmeler yapacak” dedi.