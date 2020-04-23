Bursa’da 23 Nisan’a sürprizli kutlama

23 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülke genelinde olduğu gibi Bursa’da da farklı etkinliklere sahne oluyor. Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde evlerinden çıkamayan çocuklar için sürpriz hazırladı. Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı ve Hacıvat-Karagöz orta oyuncularını taşıyan 23 Nisan otobüsü, mahalle mahalle dolaşarak, başta çocuklar olmak üzere vatandaşlar için mini konserler verdi, gösteriler düzenledi. Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan nedeniyle çocuklara yönelik hazırladığı etkinlik, Yunuseli’deki BGC Sitesi’nden başladı. 23 Nisan otobüsünü görür görmez ellerinde Türk bayraklarıyla evlerinin önüne çıkan çocuklar, söylenen marşlara eşlik etti, Karagöz-Hacıvat orta oyununu kahkahalarla izledi. Yunuseli’den başlayarak, Ataevler ve Özlüce ile diğer mahallelerde gün boyunca süren etkinlik sırasında bazı vatandaşlar, evlerinin balkonunda, aile bireyleriyle birlikte yapılan gösterilere eşlik etti.

İşitme engelli çocuklara masal videosu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gösteri ve konserlerin yanı sıra sosyal medya üzerinden yapılacak çekilişlerde ‘TBMM’nin 100. kuruluş yılı münasebetiyle’ 100 çocuğa, Ömer Seyfettin’in seçme hikayelerinden oluşan farklı kitapların hediye edileceğini söyledi. Aktaş, 23 Nisan günü saat 14:00’da işitme engelli çocuklar başta olmak üzere herkesin takip edebileceği bir masal videosu yayınladıklarını söyledi. Başkan Aktaş, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un çağrısıyla, 23 Nisan akşamı saat 21:00’da ‘tüm Türkiye ile birlikte’ ay yıldızlı bayrakları ellerine alarak, çocuklarla birlikte balkonlarda İstiklal Marşı’nı söyleyeceklerini ifade etti.

Osmangazi’de balonlu sürpriz

Osmangazi Belediyesi, korona salgını nedeniyle sokağa çıkamayan çocuklar ve öğrencilerden gelen mesajlar üzerine harekete geçerek 23 Nisan'ı buruk kutlamaları için onlara özel bir sürpriz yaptı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, çizgi film kahramanları ile birlikte çocuk şarkılarına eşlik edip, yüzlerce balonu gökyüzüne bıraktı.

Nilüfer sokaklarında şarkı ve marş yayını yapılacak

Nilüfer Belediyesi Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde çelenk koyma töreni ile başlayan 23 Nisan günü kutlamalarını, sokaklarda şarkı ve marş yayını yaparak sürdürüyor. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Durmazlar Holding ile ortak bir çalışmaya imza attıklarından bahsederek, “İskender Paydaş’ın düzenlemesini yaptığı bir şarkı Nilüfer Belediyesi Çocuk Korosu tarafından seslendirilecek ve 23 Nisan günü Nilüfer Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. 23 Nisan günü saat 21.00’de de hepimiz bayraklarımızla balkonlara çıkıp bütün Türkiye ile birlikte İstiklal Marşımızı okuyacağız. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından da Nilüfer Belediyesi olarak 4 farklı noktada havai fişek gösteri düzenleyerek coşkuyu katlayacağız” dedi.

Mudanya’da evler bayram yeri

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Bayram günü belediye araçlarından çalınacak marşlar eşliğinde balkonunuzda size eşlik edecek. Bu yıl, çocuklarımız sınıflarında yan yana olmasa da bu kez küçük büyük demeden hep birlikteyiz. 23 Nisan günü aynı gurur, coşku, neşe ve sevgimizle evlerimizi bayram yerine çevireceğiz. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyelim, saat 20.00’de balkonlarımıza çıkalım, 21.00’de de hep birlikte İstiklal Marşımızı söyleyelim” dedi.

Firmalar çocukların bayram coşkusuna ödüllü yarışmalarla destek oldu

Beyçelik Holding, 23 Nisan’da çocukları sanatla buluşturacak

faaliyet gösteren Bursa merkezli Beyçelik Holding, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl evlerinde kutlamak zorunda kalan çocuklar için bir dizi etkinlik planladı. Holding, 23 Nisan günü çocukların düşlerini gerçekleştiren “Düş Ustası Floyd Usta” ve onları çocuklara ulaştıran “Düş Postacısı Barnie” nin hikayesini anlatan çocuk tiyatrosu “Floyd Usta’nın Düşler Atölyesi”ni Beyçelik’in Youtube hesabında yayınlayacak. Holding’e bağlı şirketlerden Beyçelik Gestamp da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel bir resim yarışması düzenledi. Beyçelik Gestamp çalışanlarının 5-8 ve 9-12 yaş grubundaki çocuklarının katıldığı yarışmanın konusu “Temiz Dünya, Sağlıklı Yaşam” olarak belirlendi. Yarışmada; içinde bulunduğumuz bu günlerde çocukları sağlıklı yaşam üzerine düşündürmek, bilgilerini, hayal güçlerini kullanarak resim ile ifade etmeleri hedeflendi. İzolasyon ve sosyal mesafe kuralları gereği resimler, fotoğrafları çekilerek mail aracılığı ile Beyçelik Gestamp Kurumsal İletişim birimine ulaştırılacak. Her iki kategoride ilk üçe giren çocuklara hediyeleri de adreslerine teslim edilecek. Yarışmanın jürisinde Faik Çelik Kız Teknik ve Meslek Lisesi grafik bölümü öğretmenleri de yer alacak.

Online sergi “Bu Renklerde ‘Evimiz’ Var”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılını tüm şirketlerinde coşkuyla kutlayan Coşkunöz Holding, geleneksel hale getirdiği resim yarışmasını bu yıl resim şenliğine dönüştürdü. Geleceğin tasarımcılarını teşvik etmek ve desteklemek amacıyla 4’üncüsü düzenlenen etkinliğin ana fikri, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evlerde karantinada bulunan çocukların, “Evde Geçirdikleri Anlar” oldu. Coşkunöz Holding ve bağlı şirket çalışanlarının çocuklarının katıldığı etkinliğin bu yılki teması “Bu Renklerde Evimiz Var” olarak belirlendi. 6 – 15 Nisan 2020 tarihleri arasında başvuru yaparak katılan 4 ila 14 yaşındaki toplam 152 çocuk ‘Evde Geçirdikleri Anları’ resmetti. Resim Şenliği kapsamında, hayal güçlerini kullanarak evlerin arabaya dönüştüğü, karantinada nasıl önlem alındığı gibi farklı birçok konuyu yaratıcılıkla kağıda döken çocukların tüm resimleri, 23 Nisan gününden itibaren 1 ay boyunca Coşkunöz Holding web sayfasında online olarak sergilenecek.

HasTavuk 23 Nisan coşkusunu çalışanlarının çocuklarıyla şarkılar eşliğinde kutluyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100’üncü yılı olması ve dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ilk kez evlerde kutlanıyor. HasTavuk, bu yılki 23 Nisan bayram coşkusunu çalışanlarının çocuklarıyla şarkılar eşliğinde kutlayarak, sosyal medya hesaplarına taşıyor. HasTavuk çalışanlarının çocukları, en güzel kıyafetlerini giyerek, ay yıldızlı Türk bayraklarını ellerine alıp, “Bugün 23 Nisan, Hep Neşeyle Doluyor İnsan” şarkısını söyleyerek, 23 Nisan coşkusunu evlere taşıyor. HasTavuk çalışanları şarkı söyleyen çocuklarını “evde bayram coşkusu” temasıyla sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Limak Enerji’den 23 Nisan’ın 100’üncü yılına özel enerjik yarışma

Güney Marmara Bölgesi’nde Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyon müşteriye hizmet veren Limak Enerji de 23 Nisan’a özel sosyal mecralarında resim yarışması düzenledi.

‘Enerji Verimliliği ve Tasarruf’ temalı yarışmaya Türkiye’nin her yerinden çocuklar, Limak Enerji’nin Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarını etiketleyerek, yaptıkları resmin fotoğrafını #geleceğiaydınlatıyoruz hashtagiyle paylaşarak katıldılar. Düzenlenen yarışmada çocuklar 6-9 yaş ve 10-14 yaş olmak üzere iki kategoride yarıştılar. Yarışmanın sonunda jüri tarafından belirlenen birincilere 500 TL, ikincilere 400 TL, üçüncülere 300 TL’lik BKM Kitap’tan hediye çeki verildi. Limak Enerji’nin müşteri işlem merkezlerine gelen tüm müşterilere de ayrıca Geleceğin Enerjisi, Enerjik Tatil Boyama ve Etkinlik Kitabı ve boyama kalemi hediye ediliyor.

Minik adımlar 23 Nisan’ın 100’üncü yılı için koşacak

Eker, içinde bulunduğumuz pandemi durumundan dolayı bu özel günde çocuklar için bir proje geliştirdi. Eker’in düzenlediği 23 Nisan 100. Yıl Çocuk Koşusu’na çocuklar evlerinden görüntülü arama ile katılabilecek. 23 Nisan 100. Yıl Çocuk Koşusu, katılımcıların ayrı evlerden canlı bağlanarak yarıştığı ve diğer evlerden izlenebilen ilk koşu etkinliği olacak. Covid-19 salgını nedeniyle 23 Nisan’ı evlerinde kutlamak zorunda kalan çocuklara moral vermek, sporun birleştirici gücünü sergilemek isteyen Eker’in düzenleyeceği koşuya Türkiye’nin 81 ilinden 6 ve 12 yaş arasındaki çocuklar katılabilecek. 100 metrelik bir koşu etkinliği olan 23 Nisan 100. Yıl Çocuk Koşusu’na katılmak isteyen minik sporseverlerin öncelikle kayıt olması gerekiyor. Kayıtlar https://ekerkosu.com/tr/eker/23-nisan-cocuk-kosusu adresinden yapılabiliyor. Yarışmacılar kayıt olduktan sonra göğüs numaralarını yine www.ekerkosu.com sitesinden indirebiliyor. Kayıt yaptıran ilk 100 katılımcı, koşunun Eker’in Youtube kanalı üzerinden gerçekleşecek canlı yayınına katılabilecek. Sonraki katılımcılar da aynı anda Eker’in YouTube kanalından canlı yayını takip ederek yine koşuda yerini alabilecek. Canlı yayında ayrıca minik yarışmacılarla röportajlar da yapılacak.

Seger “evinde en mutlu olduğun an” resim yarışması düzenliyor

Her 4 saniyede 1 korna üretim kapasitesi ile havalı ve elektrikli korna imalatı gerçekleştiren Seger, bu yılki 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşayacak çocuklara, “Evde hayat nasıl geçiyor?” temasıyla resim yarışması düzenliyor. 6- 10 yaş grubu çocuklara yönelik düzenlenen resim yarışmasında katılımcılardan evlerinde en mutlu olduğu anları resmetmesi isteniyor. Firmanın sosyal medya hesaplarından duyurulacak resim yarışması, 23 Nisan günü başlayıp, 15 Mayıs tarihinde sona erecek. Sosyal mesafenin korunmasına da dikkati çeken Seger, yarışmanın başvurularını da yine sosyal medya hesapları üzerinden direkt mesaj olarak alacak. 23 Nisan resim yarışmasının sonuçları 15 Mayıs tarihinde açıklanacak.

Küçükoğlu Holding de coşkuya evlerden katılacak

Küçükoğlu Holding bünyesindeki şirketlerde her yıl yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları koronavirüs (covid-19) pandemisi nedeniyle bu yıl evlerde gerçekleştirilecek. Holding bünyesindeki şirketlerde yapılacak kutlama programı hakkında açıklama yapan Küçükoğlu Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı Yahya Erçetin, tüm çalışanların çocuklarının evlerinde yapacakları resimleri insan kaynakları birimine göndereceklerini söyledi. Yapılan resimlerin çocukların fotoğrafları ile birlikte Holdingin ve şirketlerin sosyal medya hesaplarında yayınlayacaklarını ifade eden Erçetin, gelenekselleştirdikleri çocuklara görev teslim etme etkinliğinin ise bu yıl uzaktan bağlantı ile yine yapılacağını söyledi. Erçetin, “Bu yıl TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeni ile coşkumuzu meydanlarda yaşayamıyoruz. Ama evlerimizden bu coşkuyu yaşayabileceğiz. Ayrıca 23 Nisan’da tüm holdingimizdeki görevleri çocuklarımıza yine devredeceğiz. Online bağlantı ile yapacağımız bu devir teslim törenini sosyal medya hesaplarımızdan yayınlayacağız. Küçükoğlu Holding olarak 23 Nisan coşkumuzu evlerden de olsa yaşayacağız” dedi.

Yeşim Kreşi’nde 23 Nisan coşkusu dijital dünyaya taşındı

Yeşim Tekstil bünyesinde 32 yıldır faaliyet gösteren ve çalışanların çocuklarına ücretsiz hizmet veren Yeşim Kreşi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için gerçekleştirmeyi planladığı kutlamayı dijital dünyaya taşıdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100’üncü kuruluş yıldönümü olması nedeniyle daha büyük anlam kazanan bu yılki kutlama programı, korona virüsü engeline takıldı. Söz konusu salgınla mücadele tedbirleri kapsamında 18 Mart’ta geçici bir süre kapatılan Yeşim Kreşi’nin minikleri, evlerinde sergiledikleri özel gösterilerle bu yılki kutlamalara renk kattı. Kreşin kapalı olması nedeniyle evlerinden online olarak kreş öğretmenlerinden eğitim alan 20 kadar öğrenci, seslendirdikleri 23 Nisan şiirleriyle ve şarkılarını videoya çekerek firma yetkililerine ulaştırdı. Hazırlanan özel 23 Nisan videoları, Yeşim Tekstil’in tüm sosyal medya hesaplarından takipçilerine ulaştırıldı. Kutlamalar kapsamında Yeşim Kreşi öğretmenleri de özel performans sergileyerek okudukları şiirlerle öğrencilerine eşlik etti.

İş dünyası kutlama mesajları yayınladı

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel:

23 Nisan etkinliklerimiz Somuncubaba İmam Hatip Ortaokulu Müzik Öğretmeni Pelin Çatakçinler’le birlikte gerçekleştirilen organizasyon, Çatakçinler’in piyanoda çaldığı “Sev Kardeşim” isimli şarkının kaydını, etkinliğe katılan 10 çocuğa video olarak göndermesiyle start aldı. Çocuklar da evde bu şarkıya sözleriyle eşlik etmek suretiyle ayrı ayrı çektikleri videoları yeniden öğretmenlerine gönderdiler. Daha sonra videoların kurgusu yapılınca, ortaya 23 Nisan için tasarlanan çok özel ve özgün bir klip çıkmış oldu. Klipte rol alan 10 çocuğa birer tablet hediye ettik. Meclisimizin 100.Kuruluş Yıldönümü’yle birlikte Çocuk Bayramı kapsamında biz de sanatsal değeri olan bir etkinlik planlayarak, daima çocuklarımızı düşündüğümüzü ve onlara çok değer verdiğimizi göstermek istedik. Ortaya çok güzel bir klip çıktı. Öğretmenimize ve çocuklarımıza katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. İlk kez 23 Nisan’ı evlerde kutlamak durumundayız ama bugünler de geçecek. Önce sağlık diyoruz ve çocuklarımızla birlikte klip aracılığı ile ‘Evde Kalın’ mesajımızı tekrarlıyoruz.”

BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan:

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100.yılını, milletimizin ve Cumhuriyetimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Çocukluğumuzdan bu yana neşe ve coşku içerisinde kutladığımız 23 Nisan, bu sene maalesef pandemi nedeniyle alanlarda, meydanlarda kutlanamayacak. Ama hepimiz evlerimizde, balkonlarda, pencerelerde olacağız. Yine her yeri bayraklarla donatacak, hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı söyleyeceğiz. 23 Nisan coşkusunu yine doyasıya yaşayacağız. Bu vesile ile bize bu güzel ülkeyi emanet eden Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum.

BATISİAD Başkanı Ahmet Er:

Salgın hastalık nedeniyle; büyük Türk milletine, güçlü Türkiye Cumhuriyeti devletine yakışır şekilde kutlamalar yapamıyor olsak da Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin açılışının 100’ncü yılı kutlu olsun. Her ev bir kutlama meydanı olacaktır, buna inanıyorum. Geleceğimiz olan çocuklarımıza dünyada eşi benzeri olmayan bir armağan bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum.

GESİAD Başkanı Murat Kaya:

23 Nisan 100 yaşında. Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Pandemi nedeniyle meydanlarda olamasak da bayram coşkusu içimizde. Bu pandeminin bizleri 23 Nisan coşkusundan mahrum bırakmasına izin vermeden, evlerimizde coşkuyla bu günü kutlayacağız. Bu vesile ile başta ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm emeği geçen kahramanlarımızı saygıyla yad ediyoruz.

İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç:

Türkiye Büyük Millet Meclisimiz'in açılışının 100’ncü yılı münasebetiyle ayrı bir gurur yaşıyoruz. Bu salgın nedeniyle meydanlarda kutlamaların yapılamıyor olması yüreğimizi burksa da, kuşkusuz bu kutlamaların yapılmayacağı anlamını taşımıyor. Aziz milletimiz evlerini birer kutlama meydanı haline getirecek ve tüm coşkusuyla bu özel günü en güzel şekilde kutlayacaktır. Bu onur ve gurur hepimizin. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını bu vesileyle saygı ve rahmetle anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum.

Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy:

Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının sembolü olan Gazi Meclisi’mizin kuruluşunun 100’üncü yılını en içten dileklerimle kutlarım. Bu günü, tüm dünyayı etkisi altına alan virüs salgını sebebiyle evlerimizde geçirecek olsak da, bütün ülke tek yürek olarak milli birlik ve beraberlik coşkusuyla kutlayacağız. Bu anlamlı günü bizlere armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyor, gelecek 23 Nisanlara sağlık içerisinde kavuşmayı diliyorum.

KSİAD Başkanı Ali Güler:

TBMM’nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü olması sebebiyle, 23 Nisan bu yıl daha özel. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerimizde kalacağız ama 23 Nisan coşkusunu her zamanki gibi yaşayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği, Ulusal Egemenlik Bayramı’nı tüm ülke olarak birlik ve beraberlik içerisinde, ailelerimizle, çocuklarımızla kutlayacağız. Virüs ülkemizin birlik ve beraberliğimize zarar veremeyecektir. Bu sıkıntılı günleri elbette atlatacağız ve gelecek bayramlarda yine meydanlarda coşkuyla bayramlarımızı kutlayacağız.

Müsiad Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay:

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının ve milli egemenliğimizin kabulünün yıldönümünde, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekası için canları pahasına mücadele eden aziz kahramanlarımızı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk nezdinde rahmetle yâd ediyorum. Kutlu mirasımıza sahip çıkmaya, yılmadan ve yorulmadan devam edeceğiz. Dünyayı kasıp kavuran salgın hastalık nedeniyle kutlamalarımız biraz buruk ve meydanlarda olamasak da biliyoruz ki en büyük bayram bu bayram. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

NOSAB Başkanı Erol Gülmez:

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin doğum günü ve Ulusal Bağımsızlığımızın dönüm noktalarından olan 23 Nisan’ın 100’üncü yılına ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Pandemi süreci bize bir kez daha dayanışmanın, birlik ve beraberliğimizin önemini hatırlatmıştır. 23 Nisan’ın 100’üncü yıl coşkusunu sokaklarda, caddelerde, meydanlarda kutlayamayacak olsak da, bu anlamlı günü evde çocuklarımızla, ailelerimizle doyasıya kutlayacağız. Gelecek 23 Nisanların coşkusunu millet olarak, hep birlikte meydanlarda kutlamak dileğiyle, tüm ulusumuzun 23 Nisan’ını kutlarım.

NİLSİAD ve NOSAB Müteşebbis Heyet Başkanı Yalçın Aras:

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, Anadolu’da başlattığı Kurtuluş Savaşı’nın nişanesi olan ve bu süreçte ülkemizin bağımsızlığı adına önemli kararların alındığı Gazi Meclisimizin kuruluşunun 100’üncü yılını en içten dileklerimle kutlarım. Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı günü, salgın sebebiyle evlerimizde geçirecek olsak da, 23 Nisan’ı yine aynı coşku ve milli duygularla en güzel şekilde geçireceğimize inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor ve bize bu günü armağan eden Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını minnetle anıyorum.

TÜRSAB Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eker:

23 Nisan 1920 tarihinin birden çok önemi var. Fakat en önemlilerini şu şekilde ifade edebilirim. Atatürk ülkenin egemenliğini bir aileden alarak, millete vermiştir. Bunun anlamı ülke ortak akıl ile çoğunluğun isteğine göre yönetilecek demektir. Bunun sonucunda ne olmuştur sorusunu sormak lazım. Birçok sonucu olmuştur. Fakat en önemli sonuçlarından bir tanesi ekonomidir. Çağımızın en önemli ekonomik tezi olan, Serbest Piyasa Ekonomisinin, oluşması için, demokrasi şarttır. Demokrasi sayesinde hür teşebbüs olur, demokrasi sayesinde yabancı yatırımcı gelir. Bu vesile ile bugünkü ekonomik ortamı, dahi 23 Nisan 1920’ye borçluyuz. Tabi bu önemli günü Atatürk çocuklarımıza emanet etmiştir. Çünkü gelecekte de kalması önemlidir. Çocuklar geleceğimizdir. Demokrasi ve halkın egemenliği geleceğimizdir. Dünün çocukları, bugünün büyükleri de 23 Nisan'a sahip çıkmalıdır.

TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Ersoy Tabaklar:

TBMM’nin açılışının 100. yılına dair tüm yurtta görkemli kutlamalar planlanıyordu ancak Covid-19 pandemisi sebebiyle bir arada yapılacak kutlamaların hepsi iptal edilmek zorunda kalındı. Ama bu demek değildir ki 23 Nisan günü bizim içimizdeki 100. Yılına dair coşku az olacak. Biz, TÜGİAD olarak bu coşkuyu çocuklarımızla paylaşmak adına en kapsamlı şekilde planlar yaptık. Evde de olsak 23 Nisan’ı en coşkulu bir şekilde kutlayacağız. Aslında bu pandemi süreci bize birçok şeyin ne kadar kıymetli olduğunu öğretti. En başta sağlığın, Ailenin, yardımlaşmanın, ahlaki ve değerlerin, güçlü millet güçlü devlet olmanın, milli değerlerin ne kadar kıymetli olduğunu her birimize tekrar tekrar hatırlattı ve hatırlatmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu duygularla bu yıl 23 Nisan’ı evde de olsa coşkuyla kutlayıp Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı bu kıymetli ülkeyi daha çok sahiplenmemiz gerektiğini düşünüyorum.

TÜMSİAD Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Kemal Şerbetçioğlu:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ve TBMM'nin açılışının 100. Yılı kutlu olsun. Türkiye Büyük Millet Meclis’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla ve minnetle anıyorum.