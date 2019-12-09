Bursa’da 55 bin 810 dekar arazi toplulaştırıldı

09 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) – Genel Müdür Aydın, “Bursa ilimizde de 2019 yılında 5 adet projede toplam 640.350 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 55.810 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Devam eden çalışmalarla 584.540 dekar alanın 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir” dedi. Aydın, ayrıca Yalova’da 16 bin 910 dekar, Kocaeli’nde de 50 bin 430 dekar arazinin toplulaştırıldığını aktardı.

Arazi toplulaştırması ile birlikte diğer altyapı hizmetlerinin de birlikte düşünülmesi gerektiğine vurgu yapan Aydın, bu sayede yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlandığına dikkat çekti. Mevlüt Aydın, “Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır” diye konuştu.

Aydın, Bursa, Yalova ve Kocaeli illerinde 1 Ocak 2019 tarihinden bu güne kadar 7 proje dâhilinde 123 bin 150 dekar alanda tarla içi geliştirme çalışmalarının tamamlandığını, 2021 yılı sonuna kadar 684 bin 110 dekar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanmasının planlandığını açıkladı.