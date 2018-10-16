Bursa'da dönüşüm kent merkezine taşınıyor

16 Ekim 2018

BURSA - Osmangazi Belediyesi, olası bir deprem anında depremin zararlarını en aza indirmek adına kentsel dönüşüm çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Soğanlı Mahallesi’nde hayata geçirdiği Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi ile yüzlerce insanın sağlam ve güvenli konutlarda oturmasını sağlayan Osmangazi Belediyesi, kent merkezinde çeşitli kurumlar tarafından kullanılan lojmanları kentsel dönüşüme dahil etmek için çalışma başlattı. Yunuseli Mahallesi’nde kat karşılığında başlatılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında Osmangazi Belediyesi’ne ait arazi üzerine depreme dayanıklı modern konutlar inşa edilecek. Osmangazi Belediyesi, inşa edilecek rezerv daireleri, mülkiyeti Milli Emlak’a ait olan ve çeşitli kurumlar tarafından kullanılan lojmanlar ile takas edecek. Kent merkezinde kentsel dönüşüm sahası içerisinde yer alan lojmanlar, takasın ardından Osmangazi Belediyesi tarafından yıkılacak. Elde edilen araziler üzerinde yeni kentsel dönüşüm projeleri hayata geçirilecek.

Lojmanlar ile takas edilecek

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yunuseli Mahallesi’nde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi. Şantiye alanını gezen Başkan Dündar, “Kentsel dönüşüm çalışmalarımız ve kentsel gelişim bölgelerimizle yeni bir şehir inşa ediyoruz. Yunuseli Mahallesi’nde belediyemize ait arazi üzerinde kat karşılığında kentsel dönüşüm çalışması başlattık. Burada rezerv daireler inşa ediyoruz. Buradaki daireleri şehir merkezindeki kentsel dönüşüm sahasında bulunan lojmanlar ile takas edeceğiz. Bu takas için kurumlarla görüşme halindeyiz. Şehir merkezinde olan bu lojmanların belediyemiz tarafından takas yoluyla kullanılması ve elde edilen arazinin kentsel dönüşüme sokulması, şehir merkezinde yapacağımız kentsel dönüşüm çalışmalarının önemli bir kısmını oluşturacak” dedi.