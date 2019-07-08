Bursa’da elektrik verilmeye başlandı

08 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, “TEİAŞ’a ait Büyük Trafo Merkezinde meydana gelen büyük mekanik arıza nedeniyle gerçekleşmiş olup, ekiplerin arızaya müdahalesinin ardından, kopan iletkenin kaldırılabilmesi için çalışmalara başlanılmış ve arızadan izole edilen bölgelere enerji verilmeye başlanılmış olup, iki saat içerisinde de il genelinde elektrik verilmeye başlanılacaktır” denildi.

Arıza nedeniyle Bursaray’da da seferler durdu. Kesinti sırasında seyir halinde olan vagonlardaki yolcular sorunsuz bir şekilde tahliye edilirken, vatandaşların ulaşımda bir sorun yaşamaması için Bursaray güzergahında ulaşım otobüslerle sağlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Bursaray seferlerinin yeniden normale döndüğü kaydedildi.

UEADAŞ’tan yapılan açıklamada arızanın giderildiği, enerji akışının yeniden sağlanmaya başladığı kaydedildi. Açıklamada, “Çok kısa süre içinde tüm bölgeye enerji verilecektir. Teşekkürler” denildi.