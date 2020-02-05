Bursa’da esnaf son 10 yılın en iyi yılını geçirdi

05 Şubat 2020

Zehra ORUÇ

BURSA - BESOB Başkanı Arif Tak, son dönemde kayıt dışı işyerleri sayısının azaldığını ifade etti. Tak, 2019 yılında yeni açılan iş yeri sayısının son 10 yılın rekorunu kırdığını belirterek, “Bu rakamlar her dört kişiden biri iş yerini kapatırken, üçünün iş yeri açtığını gösteriyor. Bursalı esnaf 2019 yıkını güzel geçirdi. Tahsilatlarda bir takım sıkıntılar oldu ama çözülemeyecek durumda değil” dedi. Arif Tak, Bursa’da her üç esnaftan birinin kredilerden faydalandığının da bilgisini verdi. Tak, bugün itibari ile Bursa’da 590 şirketin de Suriyeli tarafından açıldığını ifade ederek, “Yabancıların iş yeri açmasını destekliyoruz; ancak kayıt içinde olmaları önemli” şeklinde konuştu.

Öte yandan, vatandaşları tasarruflu harcama yapmaya ve bilinçli tüketime davet eden Arif Tak, “Üretim yaparak satmalıyız” çağrısında bulundu.