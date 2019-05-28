Bursa’da festival coşkusu başlıyor

28 Mayıs 2019

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Türkiye’nin en uzun soluklu kültürel etkinliği olma özelliği taşıyan ve Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 58.’si düzenlenecek olan ‘Uluslararası Bursa Festivali’nin tanıtım toplantısı, Hilton Bursa Convention Center’de gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BKSTV Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik’in katıldığı toplantıda festival programı açıklandı.

58. Uluslararası Bursa Festivali, 12 Haziran’da Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) ve Demir Demirkan’ın açılış konseriyle başlayacak. 4 Temmuz’a kadar sürecek konserlerde Cecilia Krull, Cesaria Evora Tribute ve Los Vivancos gibi yabancı sanatçıların yanı sıra Kubat, Muazzez Abacı ve Gökhan Tepe, Fatma Turgut ve Emre Aydın, Zerrin Özer ve Gökhan Türkmen ile İskender Paydaş ve Hande Yener gibi isimler de yer alacak. Gösteri sanatları kapsamında da ‘Üç Silahşörler-İstanbul Devlet Opera ve Balesi’ ile ‘Bir Teyyareci Vecihi Hürkuş’ programları da festivalde yer alacak. Bilet fiyatları 25 ila 45 TL arasında değişirken etkinlikler Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu ve Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) gerçekleştirilecek.

7 - 12 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ‘33. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nda da Arjantin’den Meksika’ya, Moğolistan’dan Bosna’ya, Özbekistan’dan Polonya’ya ve Senegal’den Kore’ye kadar 29 ülkenin kültürel birikimi, Bursa’da harmanlanacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, daha önce ara verilen İpekyolu Film Festivali’ne ‘Bursa Festivali’ olarak tekrar devam edilmesi kararını aldıklarını da açıkladı. Başkan Aktaş, konuya ilişkin hazırlık çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini, festivalin yüksek ihtimalle bu yıl içerisinde gerçekleştirileceğini vurguladı. Konuşmasında şehrin sosyal ve kültürel değerlerinin tanıtılmasını esas alan Bursa 2026 Ajansı’na da yer veren Başkan Aktaş, büyük kuruluşun 700. yılına ilişkin çalışmanın alt yapı hazırlıklarının sürdüğünü anlattı.

BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik ise ‘Uluslararası Bursa Festivali’nin bu yıl 58. kez gerçekleştirilmesinin gururunu yaşadıklarını söyledi. Uluslararası Bursa Festivali’ni bir kez daha şehre kazandırmaya hazır olduklarını vurgulayan Yılbirlik, her yıl gelişerek devam eden organizasyonun çok önemli bir gelenek ve yazın habercisi bir etkinlik olduğunu dile getirdi. Yılbirlik, “Yaratıcılığın ifadesi olan sanat sayesinde toplumumuzun kültür seviyesinin yükseleceğini ve nitelikli bireylerin ‘değişik kültürleri tanıyan, farklı görüş açılarına sahip, dünya görüşü yüksek’ kişilerden oluşacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.