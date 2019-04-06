Bursa’da fetih coşkusu başladı

06 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa’nın fethinin 693’üncü yıldönümünde Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri, Bursa’nın 1326 yılında fethedilişinin coşkusunu günümüze taşıdı.

Tophane Meydanı’nda gerçekleştirilen şenliklerin açılış töreni, Tarihi Bursa Mehter Takımı’nın gösterisiyle başladı. Bursalıların büyük ilgi gösterdiği açılış töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bir cihan devletine uzanan şanlı yolculuğun tohumlarının atıldığı Bursa’da 693 yıldır ilk günkü heyecanla yaşadığımız fetih bayramımız kutlu olsun. Osmangazi Belediyesi olarak bizler, bu topraklarda yaşanan barışın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin yıl dönümünü 15 yıldır Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri ile kutluyoruz. Fetih coşkusunu yüzyıllar sonra yeniden yaşatmak, tarihimizi, kültürümüzü ve geleneklerimizi canlı tutmak amacı ile gerçekleştirdiğimiz Fetih Şenliklerimizde, sempozyumlarımız, köy düğünü, rahvan at yarışları gibi birçok etkinlik hemşehrilerimiz ile buluşuyor. Fetih yürüyüşü “tarihin izinde, atalarımızın yolunda yürüyeceğiz’ sözümüze sadakattir” dedi.

Bursa’nın tarih şehri olduğunun altını çizen Başkan Dündar, tarihi dokunun ayağa kaldırılmasıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerine değindi. Dündar, “Bursa demek tarih demek. Biz Bursa Surları’nı restore ettik, yeni dönemde surlarımızın içinde kalan bölgeyi de Bursa’mıza kazandırıyoruz. Bu bölge tarihi bütünlüğü korunarak Bursa’nın incisi haline getirilecek” diye konuştu.

Açılış töreninin ardından fetih şenliklerinin en coşkulu etkinliklerinden biri olan fetih yürüyüşüne geçildi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, davetli protokol ve Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncuları ile birlikte Saltanat Kapı’dan başlayarak Atatürk Caddesi ve İnönü Caddesi’ni takip ederek Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ne kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca vatandaşlar özellikle dizi oyuncularına büyük ilgi gösterdi.