Bursa’da ‘Güvenli Doğalgaz Kullanımı’ kampanyası

12 Ekim 2018

BURSA – Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin daha temiz ve daha sağlıklı bir kent hedefi doğrultusunda, doğalgaz tesisatlarında can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurların önüne geçmek için BURSAGAZ ile birlikte gerçekleştirilen ‘Güvenli Doğalgaz Kullanımı’ kampanyasının startı verildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BURSAGAZ Genel Müdürü Markus Rapp’in katılımıyla Tayyare Kültür Merkezi’nde kamuoyuna tanıtılan ‘Güvenli Doğalgaz Kullanımı’ kampanyası, Bursa’nın daha yaşanabilir bir kent olmasını hedefliyor. Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’yı daha sağlıklı bir geleceğe ulaştırmayı amaçladığını belirterek, Bursagaz’ın güvenli doğalgaz kullanımı kampanyasının detaylarını anlattı.

Bir milyona yaklaşan abone sayısıyla Türkiye’nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketleri arasında yer alan Bursagaz’ın il genelinde 7 ilçede hizmet verdiğini anlatan Başkan Aktaş, “Bu yıl yeni lisans alınan dört dağ ilçesiyle birlikte Bursagaz’ın hizmet alanı 11 ilçeye yükselecek. Bursagaz, şehirde hizmet vermeye başladığı yılından bu yana güvenli doğal gaz kullanımı konusuna büyük önem veriyor” dedi. Başkan Aktaş, kampanya boyunca, iş yerleri, dernek ve odalarda güvenli doğalgaz kullanımı ile ilgili bilgilendirici eğitim ve konferanslar yapıldığını söyledi.

Farkındalık artırıcı çalışmalar yapılacak

BURSAGAZ Genel Müdürü Markus Rapp da detaylarıyla ilgili bilgiler verdiği kampanyaya desteklerinden dolayı Başkan Aktaş’a teşekkür ederek, “Güvenli Doğalgaz Kullanımı 2018 kampanyamızı bugün başlatıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğini hissetmek çok önemli. Bu kampanyanın, bu destekle geçmiş yıllara oranla daha etkili olacağını düşünüyorum. Kampanya ile Bursa’da toplamda 13 milyon kişiye ulaşacağız ve herkes en az 3 kez güvenli doğalgaz kampanyasına dair bilgileri görmüş olacak. Sağlık, eğitim ve güvenlik müdürlükleriyle de birlikte çalışıyoruz. Muhtar dernekleriyle ilk kez bir aradayız ve bu adım da kampanyanın güvenilirliğini artırıyor” şeklinde konuştu.

Kampanya ile doğalgaz abonelerinin farkındalığını artırmayı hedeflediklerini anlatan Rapp, “Kampanyamızın ana konusu, doğalgazın doğru şekilde kullanılmasıdır. Hayatta en önemli konu insan sağlığıdır. Bu nedenle doğalgaz kullanımında doğru davranışların bilinmesini önemsiyoruz. İhtiyaç duyulması halinde, aboneler, acil durumlarda Bursagaz 187 Doğal Gaz Acil hattına ulaşılabilirler” ifadesini kullandı.