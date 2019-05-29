Bursa’da iş insanı dernekleri ‘ihracat’ için bir arada

29 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursalı iş insanlarının ihracatını artırmaya yönelik projelerin konuşulduğu ziyarette, BALKANTÜRKSİAD’ın gerçekleştirdiği yurtdışı ziyaretlerinde, yakın ilişkiler geliştirdiği aktarıldı. BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Şakir, “Bir SİAD olarak üyelerimizin işlerini geliştirmesini oldukça önemsiyor ve buna yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda ihracatta önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Buna yönelik düzenlediğimiz yurtdışı ziyaretlerimizde, o ülkelerin önemli iş insanları ve bürokratlarıyla bir araya geliyoruz. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte Balkan ülkelerinin birinde Ticaret Merkezi açmayı hedefliyoruz. Bu proje üzerinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu projenin, Bursa ve Balkan ülkeleri arasındaki ticareti önemli ölçüde artıracağını düşünüyoruz” dedi.

“Ortak projelere imza atmayı isteriz”

Balkan ülkelerindeki ticaret hacminin farkında olduklarını ifade eden BOSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İhsan İpeker de, “Balkan ülkeleri ile ikili ilişkilerin daha iyi konuma gelmesi açısından BALKANTÜRKSİAD, Bursa ve Türkiye için büyük bir şans. Sanayicilerimizin Balkan ülkelerindeki yatırım olanaklarından haberdar olması için sizlerden gelen bilgi ve değerlendirmeleri BOSİAD üyeleriyle paylaşıp, gelecek dönemde ortak projelere imza atmayı isteriz” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir ve BOSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İhsan İpeker günün anısı olarak birbirlerine çeşitli hediyeler verdi.