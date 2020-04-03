Bursa’da turizmciler krizden çıkmaya yönelik 8 maddelik ek tedbir önerisi hazırladı

03 Nisan 2020

Zehra ORUÇ

BURSA- Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eker ve TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saracoğlu online olarak düzenledikleri ortak basın toplantısında, koronavirüsün direkt etkilediği turizm sektörünü değerlendirdi. “Ürün depolaması olmayan, ürün hazırlamaya 6 ay öncesinden başlayan ve 6 ay sonrasına ürün satan seyahat acenteleri yaklaşık bir yılını kaybetmiştir” diyen TÜRSAB Güney Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eker, SGK ödemeleri ve kredi desteklerinin sektörlerinde bir rahatlama sağlamayacağını, kısa süreli çalışma desteğinin ise yetişmiş personeli korumak noktasında önemli olduğunu vurguladı. TÜRSAB Güney Marmara olarak 8 maddelik ek tedbir öneri içeriği hazırladıklarını söyleyen Hasan Eker, sözlerini şöyle sürdürdü: “2020 yılı boyunca seyahat acentelerinden SGK pirimi ve muhtasar alınmaması. Cironun binde 7’si olarak belirlenen Turizm Ajans Payı Vergisi’nin bu yıl için kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü şu ortamda tanıtım faaliyeti yapmak mümkün değil. Acentelerimiz bugün KGF kredilerini almakta zorlanıyor. Kredi kullanımını kolaylaştırmak, 1 yıl geri ödemesiz 36 ay vadeli kredi desteğinin verilmesini istiyoruz. Tur operatörleri, seyahat acenteleri olarak, gelecek turlarımız için hava yollarına ve otellere ön ödemeler yapıldı. Ancak hava yolları da oteller de ödeme iadelerini şu an yapamıyor. Dolayısıyla acentelerin tüm sermayesi tedarikçilere geçmiş durumda. Yapılan ön ödemlerin geri ödenmesi konusunda destek talep ediyoruz. Bunu, turunu iptal ettirmek isteyen tüketicilere iade yapabilmek için istiyoruz. 2020 yılı içinde konaklama ve turizm taşımacılığında KDV oranının yüzde 1’e indirilmesini talep ediyoruz. Personelimizi kaybetmek istemediğimiz için var olan personel desteklerinin kapsamının genişletilmesini istiyoruz. Kira stopajlarının kaldırılmasını veya yüzde 51 kira desteğinin sağlanmasını istiyoruz. 2020 yılında motorlu taşıt vergilerinin alınmamasını talep ediyoruz.”

“Kötü senaryoda 10 milyon, iyi senaryoda 20 milyon turist gelir”

Kısa vadeli öneriler ile ilk etapta iç turizmin hareketliliğini hedeflediklerini aktaran Hasan Eker, “Amacımız keyfi turizmden çok iş turizmi gibi zorunlu turizm kollarında bir start oluşturmak. Kongre turizmi için de sanal kongre hazırlıkları yapıyoruz” dedi. Eker, Bursa turizm sektörü özelinde henüz bir iflasın gündeme gelmediğini; ancak yakın gelecekte söz konusu olabileceğini ifade etti. 2020 yılı içinde kötü senaryoda 10 milyon, iyi senaryoda 20 milyon turistin gelmesini öngördüklerini de aktaran Eker, “Bu oranlar 2019’a göre yüzde 80 seviyesinde bir azalış demek” şeklinde konuştu.

“Güney Marmara Bölgesi olarak kriz masası oluşturuyoruz”

Krizden çıkmaya yönelik eylem planlarını aktaran TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saracoğlu da, Turizm Bakanlığı’nca yapılan açıklama kapsamında virüsün 2 ay içinde tamamen temizlenmesinin öngörüldüğünü ve yurtdışı durumunun seyrine göre hangi ülkelerden turist geleceğine karar verileceğini ifade etti. Bu noktada Bursa’nın öneminin ortaya çıktığını kaydeden Saracoğlu, sezon açıldığında Bursa’nın kültür turlarıyla önem kazanacağını aktardı. Saracoğlu, öte yandan kentin eğitim, sağlık ve medikal turizmle de tercih edileceğini belirtti. Güney Marmara Bölgesinde kriz masası oluşturduklarını belirten Murat Saracoğlu, TÜRSAB olarak hazırlanan ve bakanlıkta bekleyen yasa taslağının da onaylanmasını beklediklerini söyledi. Saracoğlu, vatandaşlara, ‘ön rezervasyonlarınızı iptal etmeyin, erteleyin’ çağrısında da bulundu.

Bursa’daki bazı oteller sağlık çalışanlarına açıldı

Bursa’daki Royal Termal Otel’in yanı sıra Baia Hotel, Almira Hotel ve Holiday Inn Hotel de otellerini sağlık çalışanlarına açtı. Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: “Coronavirüsle mücadelede en önde savaşan sağlık personelimiz için bu dar günde otellerini bedelsiz bizlere tahsis eden Celal Sönmez (Baia Hotel), Ersin Yazıcı (Almira Hotel), Sedat Çağlar (Holiday Inn Hotel) beyefendilere il valisi olarak şükranlarımı sunuyorum. Sizlere minnettarız” açıklamasını yaptı. Öte yandan 6 Nisan tarihi itibariyle Gönlüferah Hotel ile Berussa Hotel de kapılarını, evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarına açacak.