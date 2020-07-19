Bursa’da yaban mersini hasadı başladı

19 Temmuz 2020

BURSA (DÜNYA) - Yaban mersini, ahududu, aronya, gojiberry, çilek ve lavanta gibi katma değeri yüksek ürünleri Bursa tarımına kazandıran Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl 10 bin, bu yıl ise 75 bin adet yaban mersini fidanını üretici ile buluşturmuştu. Bu yıl güz döneminde de 75 bin fidanı çiftçiye ulaştırmayı amaçlayan Tarım A.Ş.’ye 250 bin adetlik talep gelmesi Bursalı üreticilerin alternatif ürünlere olan ilgisini de gözler önüne serdi. Fidan maliyetlerinin yarısının Büyükşehir tarafından karşılandığı, kalan yarısının ise ikiye bölünerek, ilkinin ikinci hasattan sonra, diğerinin ise üçüncü hasattan sonra alındığı proje kapsamında, Tarım A.Ş.’nin desteği sahada da devam ediyor. Uzman teknik ekiple ekili alanları gezip, çiftçilere teknik destek sağlayan Tarım A.Ş. hasattan paketlemeye, satıştan pazarlamaya kadar her alanda çiftçiye destek vermeye devam ediyor.

Ekili alan 1.500 dekara çıkarılacak

Tarım A.Ş’nin destekleriyle kurulan ve 350 dekar alanla Türkiye’nin en büyük toprakta ekili yaban mersini bahçelerinin bulunduğu İnegöl’ün Tuzla Mahallesi’nde yaban mersini hasadı başladı. Sadece bu yılki desteklerle yaban mersini ekili alanının Bursa genelinde bin 500 dekarı bulması hedefleniyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, “Bu tür mahsullerin yetiştirilmesi noktasında hep destek verdik ve bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz. Özellikle pandemi sürecinde tarım ve gıdanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. İnşallah bu desteklerimizle Bursa olarak çok daha farklı bir konuma geleceğiz. Emeklerinden dolayı çiftçilerimize teşekkür ediyorum ve verimli bir hasat dönemi diliyorum” dedi.