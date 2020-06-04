Bursa'da yatırım teşvikleri son 10 yılın en yüksek değerine ulaştı

04 Haziran 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bursa’da mart ayında 1 milyar 814 milyon liralık yatırım öngören 52 belge Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yatırım teşvik belgesi listesinde yer aldı. Mart ayında belgeye bağlanan yatırımlar için 221 milyon dolarlık makine teçhizat ithalatı öngörüldü. Belgeye bağlanan yatırımların 21’ini yeni yatırımlar oluşturdu. Rakamlar ayrıca son 10 yılın en yüksek mart ayı verisi oldu.

Bursa’nın mart ayı yatırım teşvikleri yılın ilk 3 aylık ortalamasını da bir önceki yıla göre yükseltti. 2020’nin ilk 3 ayında 2 milyar 636 milyon lira yatırım öngören 134 yatırım için teşvik belgesi alınırken, toplam yatırım tutarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 100’e yakın bir artış kaydedildi. Ayrıca belge sayısında geçen yılın ilk 3 ayına göre yüzde 110, istihdamda yüzde 120 ve komple yeni yatırımların sayısında da yüzde 140’lık bir artış gözlendi. Yılın ilk 3 ayında en fazla yatırım teşvik belgesini tekstil sektörü aldı. Tekstil sektörünü otomotiv ile makine endüstrileri izledi.

Gaziantepli Eruslu, Bursa’ya fabrika kuruyor

Mart ayı teşvik belgeleri içinde dikkat çeken yatırımların başında Gaziantep merkezli Eruslu Sağlık Ürünleri firmasının yatırımı geliyor. 2004 yılında çocuk bezi üretimi ile faaliyetlerine başlayan Eruslu Sağlık Ürünleri’nin ürün portföyünde yetişkin hasta bezi, ıslak havlu ve cep mendili, hasta altı örtüsü, kadın pedi bulunuyor. Sleepy markasıyla pazarda yer alan Eruslu Sağlık Ürünleri firması Bursa’da 1 milyar lirayı aşan bir yatırım planlıyor. Mart ayı yatırım teşvik belgeleri listesinde yer alan bilgilere göre Eruslu’nun 477 milyon lira tutarındaki yatırımı ‘giyim eşyası hariç, dokuma olmayan kumaş ve bundan yapılan ürünler’ olarak sınıflandırıldı. Yatırımın 400 kişi istihdam etmesi öngörülüyor. Eruslu’nun bir diğer yatırımı ise yıllık 20 milyon kilogram bebek bezi, 18 milyon kilogram kadın pedi, 15 milyon kilogram hasta bezi ve 20 milyon kilogram hasta altı bezi olarak ifade ediliyor. 581 milyon 193 bin lira tutarındaki komple yeni yatırımın bin 200 kişi istihdam etmesi öngörülüyor. Mart ayında ayrıca Trakya Cam Sanayi, Yenişehir’deki fabrikasında yapmayı planladığı 260 milyon lira tutarındaki modernizasyon yatırımı için teşvik belgesi aldı. Atasoy Tekstil’de yapacağı 104 milyon liralık tekstil komple yeni yatırımı için teşvik belgesine bağlandı.