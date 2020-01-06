Bursa’da yılın ilk fuarı Junioshow 8 Ocak’ta kapılarını açıyor

06 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından, Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) işbirliğiyle düzenlenen Junioshow Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim&Çocuk İhtiyaçları Fuarı, 8 Ocak’ta kapılarını açıyor. Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün Türkiye’deki en önemli buluşmaları arasında yer alan Junioshow başlıyor. Sektördeki tüm yeniliklerin sergileneceği ve trendleri belirleyecek ürünlerin görücüye çıkacağı fuar, 4 ayrı salonda toplam 20 bin metrekarelik alanda düzenlenecek. Fuarda ayrıca BTSO Ticari Safari Projesi ve TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş’nin katkılarıyla yaklaşık 60 ülkeden 1.000’den fazla yabancı iş insanı Bursalı firmalarla buluşacak.

Junioshow marka haline geldi

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Oda olarak iş dünyasının yeni pazarlara açılması ve küresel ticari iş hacminin artırılması amacıyla çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Özellikle Ticaret Bakanlığı destekleriyle hayata geçirilen UR-GE projelerinin sektörlerin ihracatına büyük güç kattığını ifade eden İsmaill Kuş, “Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe Türkiye’deki üretimin yüzde 80’ini gerçekleştiren Bursamız, başlattığımız UR-GE projeleriyle küresel rekabette de önemli bir oyuncu haline geldi. Proje ile çok sayıda firmamızı ihracatla tanıştırdık. Son 3 yıllık dönemde firmalarımızın ihracatlarını yüzde 147 oranında artırmasına öncülük ettik. Projelerimizin en önemli kazanımlarından biri de Junioshow Fuarı oldu” dedi.

Fuar ile eş zamanlı olarak alım heyeti düzenlenecek

Junioshow’un firmalara üretim kabiliyetlerini ve kaliteli ürünlerini uluslararası alıcılara sunma fırsatı sağlayan önemli bir vitrin haline geldiğini anlatan İsmail Kuş, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Uluslararası fuar listelerinde de yer alan ve tüm dünyadaki sektör profesyonellerince merakla beklenen bir fuar haline gelen Junioshow’u bir kez daha düzenleyecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Fuara bu yıl 200’e yakın firmamız katılacak. BTSO olarak ayrıca fuar ile eş zamanlı olarak UR-GE projelerimiz kapsamında 300’e yakın yabancı alıcının katılacağı alım heyeti faaliyetini gerçekleştireceğiz. Her iki organizasyonumuzun da sektörümüzün ihracatına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Fuarımızın düzenlenmesine katkıları dolayısıyla Ticaret Bakanlığımıza ve işbirliği kuruluşlarımız TÜYAP Bursa ve BEKSİAD’a teşekkür ediyor, firmalarımıza bereketli işler diliyorum.”

200’e yakın firma katılacak

Yerli ve yabancı bebe-çocuk konfeksiyonu sektörünü bir araya getiren fuarı değerlendiren TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Bebe, çocuk kofeksiyonu sektörünü yılda iki kere Tüyap Bursa çatısı altında buluşturan Junioshow Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor. 4 salondan oluşan 20 bin metrakare kapalı alanda, yerli üreticilerin ağırlıklı olduğu 200’e yakın firmanın yine ‘tek tip özel dekor stantlarda’, 0 – 12 yaş arası “ilkbahar - yaz” bebe çocuk kreasyonundaki 10 binden fazla modeli ziyaretçilere sunuluyor. Bursalı firmaların yanı sıra Adana, Antalya, Gaziantep, İstanbul, Mersin illerinden de firmaların stantlarının yer alacağı fuar, Ortadoğu, Rusya ve Afrika coğrafyası başta olmak üzere değişik bölgelerde bulunan 60’ın üzerinde ülkeden gelecek 1000’i aşkın iş insanını ağırlayacak. Yabancı alıcıların Türkiye’de üretilen ürünleri yerinde inceleme fırsatı bularak önemli anlaşmalara imza atacakları fuar, Bursalı üretici firmaları Ar-Ge çalışmalarını artırmaya, kalite odaklı üretim anlayışlarını tasarım ve teknolojiye yaptıklarını yatırımlarla geliştirmeye teşvik ediyor” dedi.

60’tan fazla ülkeden iş insanı fuara geliyor

Ersözlü, fuarda yalnızca toptan satışın yapılacağını belirterek, "TÜYAP yurt dışı ofislerimizin çalışmaları ve BTSO’nun UR-GE projeleri kapsamında; Almanya, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Beyaz Rusya, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Fas, Gana, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, Filistin, Finlandiya, Fransa, Irak, İngiltere, İran, İspanya, İsrail, İsveç, Kazakistan, Katar, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuveyt, Libya, Litvanya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Mısır, Moldova, Özbekistan, Nijerya, Norveç, Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya, Senegal, Sırbistan, Slovakya, Sudan, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Umman, Ürdün, Yemen ve Yunanistan başta olmak üzere 60’tan fazla ülkeden 1000’in üzerinde iş insanı işbirliği için Bursa’ya gelecek. Yurt içinden ise İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara ve Denizli başta olmak üzere 40’tan fazla şehirden gelecek sektör temsilcisi fuarda firmalarla görüşmeler gerçekleştirecek."diye konuştu.

"Sektörde önemli bir ivme yakaladık"

BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, bebe-çocuk konfeksiyonu sektörünün son dönemin yükselen sektörlerinden biri olduğunu söyledi. Bursa’da sektörde önemli bir ivme yakalandığını vurgulayan Yıldız, “Sektörün yakaladığı müthiş ivmeyi; son yıllardaki büyüme grafiği, artan ticaret hacmi ve onlarca ülkeye yaptığı satışla görmekteyiz. Sektörümüzde yatırımlar artıyor, iş potansiyeli yükseliyor, pazarlama aktiviteleri hız kazanıyor. Tüm bunlar da sektörümüzün büyümeye devam edeceğini gösteriyor. 2020 yılının ilk fuarı olan Junioshow’un da daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sürece önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.” diye konuştu.

Junioshow defilesi ve genç tasarımcılar yarışması ödül töreni yapılacak

Fuar kapsamında ayrıca katılımcı firmaların fuara özel hazırladıkları yeni koleksiyonlarından oluşan Junioshow Defilesi, 8 Ocak Çarşamba ve 9 Ocak Perşembe günü 13.00 – 14.00 saatleri arasında güney fuaye alanında yapılacak. BTSO tarafından BEKSİAD işbirliğiyle, Ticaret Bakanlığı desteği ile bu yıl 4’üncü kez düzenlenen ‘Junioshow Bebek ve Çocuk Giyim Genç Tasarımcılar Yarışması ödül töreni de fuar açılışının ardından gerçekleştirilecek.