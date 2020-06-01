"Bursa’da yoğun bakım sıkıntısı çekilmedi"

01 Haziran 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, COVID-19’un Türkiye'de görülmesinden bugüne kadar yoğun bakımlarda yürüttükleri mücadeleyi anlattı.

Kaşıkcı, koronavirüs sürecinin başlamasının ardından hastanelere gelen hastaların ilk olarak hastane önünde kurulan triaj çadırlarında müdahale edildiğini belirterek, “Daha sonrasında hastanın klinik durumuna göre değerlendirme yapılıyor. Vaka sayısı ve yoğun bakımda yatan hasta sayısı Türkiye ortalamasının da altında. Fiziki şartlarımız ve ekipmanlarımızın iyi olması ile birlikte kaliteli bir ekibimizin de olmasının çok büyük önemi var. Başarılı bir şekilde de bu süreci yürütüyoruz.” dedi. Bursa genelinde bin 307 yoğun bakım yatağı bulunduğunu belirten Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Bu süreçte hiçbir şekilde yoğun bakım yatak sıkıntısı çekmedik. Yoğun bakımlarda her zaman boş yataklarımız oldu ve ihtiyacı olan bütün hastalarımıza yoğun bakım hizmeti verdik.” ifadelerini kullandı.