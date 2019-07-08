Bursa’dan Avrupa’ya ticaret köprüsü

08 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - AB ile Oda Eşleştirme Projeleri arasında yer alan ‘Türkiye ve AB Arasında Otomotiv Sektöründe Fırsatlar Bulmak ve Köprüleri Kurmak’ projesi, BTSO Ana Hizmet Binası’nda düzenlenen açılış toplantısı ile başladı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gülmez ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, projeye ilişkin detaylar paylaşıldı. BTSO liderliğinde hazırlanan, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin dış ticarette ve ilgili AB politikaları konusunda uzmanlaşmalarını hedefleyen projenin ortakları arasında Türkiye’den Kilis Ticaret ve Sanayi Odası; Avrupa’dan ise Polonya Ticaret Odası ve Macaristan Bács-Kiskun County Ticaret ve Sanayi Odası yer alıyor.

Türkiye'de sivil toplumu güçlendirmek, Türk ve Avrupa Odaları arasında karşılıklı anlayışı geliştirmek, Avrupa ve Türk iş çevrelerinin entegrasyonunu teşvik etmek genel amaçları doğrultusunda hazırlanan proje kapsamında 15'i kadın 100 girişimci seçilecek. Seçilen girişimciler için dış ticaret ve girişimcilik eğitimleri, otomotiv endüstrisiyle ilgili AB müktesebatı eğitimleri, çevre sorunları ve fikri mülkiyet hakları seminerleri verilecek. Ayrıca Kilis Ticaret ve Sanayi Odası'nda 25 firma için girişimcilik, çevresel prosedürler ve sürdürülebilir kalkınma seminerleri gerçekleştirilecek. Değerlendirme sonucu girişimciler ayrıca Polonya ve Macaristan'da düzenlenecek olan ikili iş görüşmesi organizasyonlarına katılacak.

Otomotiv ihracatında aslan payı AB ülkelerinin

Proje açılış toplantısında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gülmez, Bursa’nın 50 yılı aşan üretim tecrübesiyle Türk otomotiv endüstrisine büyük güç kattığını söyledi. Bursa otomotiv endüstrisinin gelişimini hızlı bir biçimde sürdürdüğünü kaydeden Gülmez, uluslararası birçok markanın Bursa’da yatırımlarının bulunduğuna dikkati çekti. Bursa’nın Türkiye otomotiv sanayisinin üretim üssü olmasının yanı sıra aynı zamanda önemli bir ihracat kenti olduğunu kaydeden Gülmez, “Uzun yıllardır Bursa’nın ihracat alanındaki en büyük sektörü olmayı başaran otomotiv sektörü, yıllık 9 milyar dolara yaklaşan ihracat performansına sahip. Söz konusu ihracatın yüzde 70’ten fazlası Avrupa Birliği ülkelerine yapılıyor” dedi.

“AB ile entegrasyon hızlanacak”

Bursa’da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda firmanın Avrupalı üreticilerle ticari ilişkileri bulunduğuna dikkati çeken Gülmez, BTSO olarak AB ile karşılıklı kazanca dayanan yeni bir projeyi başlattıklarını kaydetti. Hazırlanan proje ile Bursa, Kilis, Polonya ve Macaristan arasında yeni işbirlikleri için önemli fırsatlar sunulacağını kaydeden Gülmez, “AB mevzuatı kapsamında, Hazine-Maliye Bakanlığımıza bağlı, Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yapılan değerlendirme sonucu kabul edilen projemiz yaklaşık bir milyon lira bütçeye sahip. Söz konusu bütçenin yüzde 80’ini AB tarafından sağlanan hibe desteği oluşturuyor. KOBİ’lerimize AB ile entegrasyonda ve küresel pazarlarda uzmanlaşma konusunda önemli bir donanım kazandıracak olan projemiz, ikili iş görüşmeleriyle de yeni ticaret köprülerinin kurulmasını sağlayacak” şeklinde konuştu.