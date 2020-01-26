Bursa’dan Elazığ’a 10 bin kişilik aşevi

26 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait iştiraklerden toplanan ve içerisinde gıda, giyim ve hijyen maddeleri bulunan yardım malzemeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da katıldığı törenle belediye önünden Elazığ’a doğru yola çıkarıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Tüm imkanlar seferber edildi. 1 tır içme suyu, 1 tır çeşitli gıda maddesi ve 1 tır da temizlik maddesi yüklü araçları zaman kaybetmeden yola çıkardık. Elazığ’da ‘depremzedeler için’ her gün 10 bin kişiye sıcak çorba ve yemek servis edecek aşevini kurma yönünde düğmeye bastık. Bununla birlikte BESAŞ’a ait gıda yüklü mobil araç da yardım için bölgeye gönderildi. İtfaiye arama-kurtarma ekiplerimiz, araçlarıyla birlikte deprem bölgesindeki çalışmalara destek verecek. Depremden etkilenen vatandaşlarımız için psiko-destek ekibimizi de yola çıkardık. Çocuklara oyuncak temin edilmesine kadar, her türlü hazırlığı yaptık. Belediye bünyesinde bir kriz masası oluşturuldu. Kurtarma faaliyetleri sonrasında, alt ve üst yapı bakım-onarım çalışmaları için mühendis ve teknisyenlerimizden oluşan 3 ekibimiz de deprem bölgesinde olacak” dedi. Aktaş, Bursa’da yaşayan Elazığ ve Malatyalılara ‘afet bölgesindeki yakınlarına ulaşmaları için’ ücretsiz otobüs tahsis etme yönünde hazır olduklarını söyledi.