Bursa’dan İstanbul Yeni Havalimanı’na seferler başladı

16 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Terminali ve Sabiha Gökçen Havalimanı arasında günlük ortalama 60 bin yolcuya hizmet veren BBBUS’la yeni havalimanına ulaşım da sorun olmaktan çıktı.

Yeni İstanbul Havalimanı’nın hizmete açılmasının ardından vatandaşlardan gelen yoğun talebi değerlendiren Burulaş, BBBUS’ın rotasına bu havalimanını da dahil etti. HAVAİST ile işbirliğine giden Burulaş, Bursa’dan aldığı yolcuları Sabiha Gökçen Havalimanına ulaştıracak ve burada yapılacak aktarma ile vatandaşlar HAVAİST ile yeni havalimanına konforlu bir şekilde ulaşma imkanı bulacak. Sabiha Gökçen Havalimanı aktarmalı yapılacak seferlerle, Bursa’dan yola çıkan vatandaşlar 70 TL’lik ücretle, toplam 2 saat 45 dakika süren yolculuğun ardından yeni havalimanına ulaşma imkanı bulacak. Bursa’dan giden ilk yolcu Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan bindiği HAVAİST ile İstanbul Havalimanı’na uğurlandı.

Bursalıların yoğun olarak kullandığı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına ulaşım için 2017 yılının Ağustos ayında başlatılan BBBUS Otobüs seferleri, günlük karşılıklı 60 seferle aylık ortalama 60 bin yolcuya hizmet vermeye devam ediyor. Yüzde 90’a ulaşan doluluk oranı ile BBBUS Bursalıların yoğun ilgini görüyor.