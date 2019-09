Bursa’dan Orta Doğu’ya et ihracatı

02 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) – Mustafakemalpaşa ilçesinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bursa İl Koordinatörlüğü’nün hibe desteği ile 40 bin metrekare alan üzerine kurulan, Marmara bölgesinin en büyük Kırmızı Et Entegre Tesisi, iç piyasanın yanı sıra ihracata da başladı.

Kuveyt’e ilk parti ihracat geçen hafta Perşembe günü yapıldı. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Kuveyt ve diğer körfez ülkelerine, işlenmiş katma değerli et ürünleri ihracatının, Bursa ilimiz başta olmak üzere komşu illerin hayvancılığına önemli katkı sağlaması beklenmektedir. İlgili firmamız bugün gerçekleştirdiği 20 tonluk ilk parti ihracatının ardından, her ay düzenli olarak körfez ülkelerine et ve et ürünleri satarak ülke ekonomisine de katkı sağlamayı hedefliyor” denildi.