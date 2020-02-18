Bursa’dan Tacikistan’a maket ihracatı

18 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ak Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay ile birlikte 3D Maket’in NİLTİM’deki yeni yerine ziyarette bulundu, çalışanlarla bir araya geldi ve sektör hakkında bilgi aldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı işyerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten 3D Maket Genel Müdürü Nedim Yılmaz, Türkiye’nin önde gelen maket firmalarından birisi olduklarını söyledi. Bu alanda 10 yıldır hizmet verdiklerini ve Bursalı bir firma olarak ihracat yaparak maket alanında bir ilke imza attıklarını dile getiren Yılmaz, “Tacikistan’a geçtiğimiz günlerde teslimatını yaptığımız maketlerle, Bursa’dan bu alanda ihracat yapan ilk firma olduk. Şu ana kadar Tacikistan’a 3 proje maketini teslim ettik, 4.’sünü de hazırlıyoruz” dedi. Yılmaz, “2 atölyemizde 15 kadar çalışanımız var. Diğer şehirlerde irtibatlı olduğumuz ofislerimizle, geniş bir alanda hizmet veriyoruz. En önemlisi de bir Bursa markasıyız ve bunu her yerde gururla ifade ediyoruz” diye konuştu.

3D Maket’ten harika işler

3D Maket’te olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bu ziyaret vesilesiyle Nedim Yılmaz ve 3D Maket çalışanlarının harika işlere imza attığına şahitlik ettiğini söyledi. Başkan Aktaş, maketlerin, tanıtım ve pazarlama noktasında oldukça önemli bir görev üstlendiğini ifade etti. Sadece inşaat sektörüyle değil, birçok sektörle ilgili düşünce ve hayallerin kamuoyuna yansıtabilmesi için maketlerin iyi bir araç olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, şöyle konuştu: “Makine Mühendisi Nedim Yılmaz ve ekip arkadaşları harika işlere imza atıyorlar burada. Onlar; yapmak istediklerimiz, hayal kurduklarımız, projelendirdiklerimizi farklı ölçeklerdeki maketlerde hayata geçiriyorlar. Burada çok güzel bir ortam var. A’dan Z’ye kadar tüm ürünleri kendi imkanlarıyla hazırlıyorlar, kendi imkanlarıyla tasarlıyorlar ve yapımlarını gerçekleştiriyorlar. Nedim Yılmaz ve arkadaşlarını kutluyorum.”