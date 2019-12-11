BURSAF 4. Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı sona erdi

11 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Bursa Ayakkabıcılar ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi ve KOSGEB destekleriyle düzenlenen fuarda, ayakkabı imal eden firmalar, yurtiçi ve yurtdışından gelen alıcı firmalar ile buluştu. Fuarın ardından değerlendirmelerde bulunan Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, dördüncüsünü gerçekleştirdikleri fuarın geleneksel hale gelmeye başladığını ve sektörden destek görerek gelişip büyüdüğünü ifade etti.

Fuarın hem yurtiçi ticarete, hem de ihracata katkı sağladığını belirten Eker, “Fuarımız, Bursa başta olmak üzere İstanbul, Konya, Sakarya, Denizli, Kahramanmaraş ve Balıkesir illerimizden yaklaşık 50 firmanın katılımı ile gerçekleşti. Bin kişi civarında sektör profesyonelinin bir araya geldiği fuarımızda ayrıca; Azerbaycan, Rusya, Ukrayna, Finlandiya, Romanya, Sudan ve Pakistan gibi 7 farklı ülkeden 16 yurt dışı firma yetkilisi de ikili iş görüşmesi yaparak ihracata katkı sağladı” dedi.

Eker, katılımcı firmaların da talebi üzerine fuarların Yazlık ve Kışlık olmak üzere yılda iki kez yapılmasına karar verildiğini ifade etti.