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BursaFotoFest renkli görüntülerle sona erdi

12 ülkeden 165 fotoğrafçının konuk olduğu festival, Bursa’nın uluslararası alanda tanıtımına da büyük katkı sağlayacak.

BursaFotoFest renkli görüntülerle sona erdi
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BURSA (DÜNYA)

‘Ritüeller’ temasıyla bu yıl sekizinci kez yapılan Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (BursaFotoFest), 28 Eylül - 07 Ekim 2018 tarihleri arasında fotoğraf tutkunlarını Bursa’da buluşturdu. Dünya fotoğrafının yaşayan efsanesi Magnum Photos'tan Bruno Barbey, World Press Photo'dan Paolo Patrizi, Azerbaycan YARAT Çağdaş Sanat Platformu'ndan Fakhriyya Mammadova, Hindistan’dan Hari Mahidhar ile Türkiye’den İlyas Göçmen ve Ercan Arslan gibi dünyada isim yapmış fotoğrafçılar anılarını ve çalışmalarını fotoğrafseverlerle paylaştı.

Cumhuriyet Caddesi’nde yapılan festival yürüyüşüyle başlayan BursaFotoFest, 10 gün boyunca fotoğraf meraklılarına unutulmaz günler yaşattı. Bursa Kent Konseyi’nin organizasyonuyla, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle, BUFSAD ve gönüllülerin özverili çalışmasıyla yapılan festival boyunca dünyaca ünlü isimler şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini görme fırsatı buldu. Kısa sürede Dünya fotoğrafında kendine önemli bir yer edinen BursaFotoFest, şimdiye kadar uluslararası ve ulusal 1.185 konuğa ev sahipliği yaptı. Fotoğraf sanatının dünyaca usta isimlerinden Ara Güler, Bruno Barbey, Steve McCurry, Thomas Hoepker, İzzet Keribar, Mary Ellen Mark, Robert Pledge, Vanessa Winship, Ken Light, Ozan Sağdıç, George Georgiou, Dean Chapman ve Patrick Zachmann’ın sergileri de dahil olmak üzere 700’ü aşkın sergiyi fotoğrafseverlerle buluşturdu.

12 ülkeden 165 fotoğrafçı
Küratörlüğünü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü’nden Kamil Fırat’ın üstlendiği 8. BursaFotoFest kapsamında, panel, atölye çalışmaları, ustalarla söyleşi, portfolyo değerlendirmeleri gibi birçok etkinlik düzenlendi. BursaFotoFest, Magnum Photos'tan Bruno Barbey (Fransa), World Press Photo'dan Paolo Patrizi (İtalya), YARAT Çağdaş Sanat Platformu'ndan Fakhriyya Mammadova (Azerbaycan), Mehran Cheraghchi Bazar (İran), Roberto Guerra Toledo (Şili), Vega Moqarabi (Afganistan), Danica Trajković (Sırbistan), Guilherme Bergamini (Brezilya), Patricia Morosan’ın da (Romanya) bulunduğu 12 farklı ülkeden birçok fotoğrafçı ve editörü ağırladı. Türkiye’den ise aralarında İlyas Göçmen, Ercan Arslan, Mustafa Bilge Satkın ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın gibi isimlerin bulunduğu ayrıca üniversite fotoğraf bölümlerinden öğrencilerin de yer aldığı 165 fotoğrafçı festivale konuk oldu. Söyleşilerde usta fotoğrafçılar çalışmalarını ve anılarını fotoğraf tutkunlarıyla paylaştı. Ayrıca festival kapsamında düzenlenen panel, portfolyo ve atölye çalışmalarında fotoğraf tutkunları ustalarla bir araya gelme şansı yakaladı.

Konuk Ülke ‘Hindistan’

BursaFotoFest, bu sene Hindistan’ı “konuk ülke” olarak davet etti. Bu yıl festivale Studio Anugraha, 18 fotoğrafçının çalışmalarından oluşan Hindistan'daki dini ritueller arasında en büyük olanı ve 12 yıl içerisinde 4 mekanda gerçekleşen ve 12 yıl sonra tekrar aynı mekana geri dönen Kumbh Mela Deneyimi projesi ile katıldı. Ayrıca Hari Mahidhar, Cömert Narmada ve Sudharak Olwe, Tanrıçalarıyla Evli Olanlar sergileriyle ve Neesha Mewada ise ‘Ruh, Zihin, Beden: Hint Ritüelleri için Araçlar’ konulu semineriyle festivalde yer aldı. Ayrıca Hindistan Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya’da festivalin açılış törenine katıldı.

#Ritüeller2018 Instagram Yarışması

BursaFotoFest 2018’de #Ritüeller2018 etiketi ile Uluslararası Instagram Yarışması düzenlendi. Katılımcılar ritüelleri anlatan fotoğrafları #Ritüeller2018 etiketi Instagram’a yükleyerek yarışmaya başvurdular. Yarışmaya 26 ülkeden 4.319 fotoğraf geldi. ‘Uluslararası Instagram Fotoğraf Yarışması’nda Bursa’dan Aygül Öztürk birinci, İran’dan Jaber Gholami ikinci ve Bursa’dan Fatih Özenbaş üçüncü oldu. Yarışmada, Sami Uçan, Abit Kullebi, Hasan Uçar, Ahmet Turan Kural, Pranap Basak ve Özgür Konur da mansiyon ödüllerinin sahibi oldu. Dereceye giren fotoğraf sanatçılarına ödüllerini, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş verdi.

Bursa’yı tanıtmak için fotoğrafladılar

Fotoğraf festivali kapsamında kente gelen yabancı fotoğrafçılar, Cumalızık, İznik, Ulucami ve Hanlar Bölgesi, Yeşil Cami ve Türbesi gibi Bursa’nın tarihi ve doğal güzelliklerini kendi ülkelerinde sergi açmak için fotoğrafladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ’ı, gölleri, şelaleleri, pınarları, denizi, tarihi ve kültürel birikimi ile Bursa’nın birçok ilde ayrı ayrı bulunan özelliklerin tamamını bünyesinde barındırdığını söyledi. Bu değerlerin sadece Bursalılar tarafından bilinmesinin yeterli olmadığını vurgulayan Başkan Aktaş, “Sanayide olduğu gibi turizmde de söz sahibi olmak istiyorsak, bu değerlerimizi gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda tanıtmamız gerekir. Değerlerimizin tanıtımına büyük önem veriyoruz. Bu manada FotoFest de tanıtım için bizim en önemli kozlarımızdan biri. Bu yıl da dünyanın 12 farklı ülkesinde önemli sanatçılar Bursa’ya geldi ve etkinlik kapsamında Bursa’nın değerlerini yerinde görüp, fotoğraflama imkanı buldu. Bu kentimiz için büyük bir kazanım” diye konuştu.

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