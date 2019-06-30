BURSAF’tan ihracata katkı

30 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı’nda yabancı alıcı rüzgârı esti. Türkiye’deki ayakkabı üreticilerini aynı çatı altında toplayan ve ‘Kış Sezonu’ temasıyla planlanan ihtisas fuarını, Rusya, Dağıstan, Kazakistan, Sırbistan, İran, Irak ve Filistin olmak üzere 7 ülkeden yabancı alım heyetleri ziyaret etti.

Bursa dışından Konya, Denizli, İstanbul, İzmir ve Sakarya illerinden de firmaların stant açtığı fuarda, firma temsilcileri yabancı alıcılarla iş bağlantıları kurmanın mutluluğunu yaşadılar. Yurt dışından gelen yabancı alıcılar onlarca firmaya sipariş verirken, bazı ayakkabı firmaları da ilk kez yurt dışına mal satmış oldular.

Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, “Hem yurt içi hem de yurt dışı piyasası biraz da olsa canlandı. Bazı firmalarımız fuar sayesinde ilk kez yurt dışına ürün sattıklarını söylediler. Bu bizleri çok mutlu etti. Daha geniş ve yoğun bir katılımlı olmasını beklediğimiz 4. Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarımızı 4-7 Aralık 2019’da yine Merinos AKKM’de gerçekleştireceğiz” dedi.