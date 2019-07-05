Bursagaz’dan iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık

05 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - SOCAR Türkiye iştiraki ve Türkiye’nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz, bu yıl 7’ncisini gerçekleştirdiği Geleneksel İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Haftası’nı çeşitli etkinliklerle kutladı. Bursagaz, çalışanlarının büyük ilgi gösterdiği bu etkinliklerle iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Etkinlikler kapsamında 4 gün boyunca 2 farklı lokasyonda tüm çalışanların katılımı ile “Risk Yakalama” yarışması düzenlendi. Bu yarışmada çalışanlar, sanal gerçeklik gözlüğü takarak sanal ortamda iş sağlığı ve güvenliği açısından 14 hatayı tespit etmeye çalıştı. 14 hatayı 3 dakika içinde bulanlar arasından yapılan çekilişin ardından kazanan üç kişiye 250 lira değerinde hediye çeki takdim edildi.

“Çalışanların bilinçlendirilmesi son derece önemli”

Bursagaz’ın 7’nci Geleneksel İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinliklerinin kapanış toplantısında konuşan Bursagaz Genel Müdürü Dr. Markus Rapp; “İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında çalışanların bilinçlendirilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu yıl 7’ncisini düzenlediğimiz ve artık kurum içi bir gelenek haline gelen İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamındaki etkinliklerle bir yandan İSG kültürünün çalışanlarımız arasında gelişmesine katkı sağlarken aynı zamanda bu konudaki gelişmelerin ve uygulamaların tartışıldığı önemli bir zemin oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Kapanış toplantısına katılan ve burada bir konuşma da yapan SOCAR Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği Programları Müdürü Levent Gülten de iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışmalarını sistemli bir şekilde yürüterek iyi bir performans elde ettiklerine dikkat çekti. Bunun verimliliğe de çok olumlu etkilerinin olduğunu ifade eden Gülten, “Endüstriye ait en iyi İSG uygulamalarını benimseyen bir kültüre sahibiz. Bu yöndeki tüm çalışmalarımızı SOCAR Türkiye’nin verimli ve sürdürülebilir gelişim vizyonu ile bütünleştiriyoruz. Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğine risk teşkil edebilecek olaylarının engellenebilir olduğuna inanıyor ve bu konuda pratikte uygulanabilecek her önlemi alıyoruz” dedi.