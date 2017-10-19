Bursalı firmalar, e-ticaretle hem sınırları hem de satışları zorluyor

19 Ekim 2017

Gülay SOYDAN PEHLİVAN

Türkiye’de e-ticaretin toplam ticaret içindeki payı yüzde 2’ler seviyesindeyken, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 7’lere, gelişmiş ülkelerde ise yüzde 10’lara kadar çıkıyor.

Çin gibi bazı ülkelerde inanılmaz rakamlar konuşulurken, ABD’de yapılan bir etkinlikte günde yaklaşık 4 milyar dolarlık alışveriş yapılabiliyor. E-ticaretin dünyadaki toplam cirosu ise 3 trilyon doları buluyor. Ülkemizde yüzde 2’ler seviyesinde olan e-ticaretin toplam ticaret içindeki payının artırılması düşüncesiyle hareket eden Bursalı firmalar da e-ticarette etkinliklerini artırmaya odaklandı. Sanayi kenti Bursa’da özellikle otomotiv, tekstil, makine ve gıda alanlarında e-ticaret sitelerine her gün yenileri ekleniyor.

İhracatta geçen yıl yaklaşık 13 milyar doları gören ve bu yılın ilk 7 ayında, yüzde 11,76 oranında artışla, 8 milyar doların üzerine çıkan Bursalı firmalar, e-ticaret ile hem ihracatlarını hem de toplam satışlarını daha da ivmelendirmek istiyor.

Omtek, online satışla tüm Avrupa’ya ulaştı

E-ticaretle ihracatını ve satışlarını artıranlar arasında yer alan oto aksesuarı üreticisi Omtek Otomotiv, Almanya merkezli online perakende satış şirketi Omac GMBH ile Avrupa pazarını zorluyor. Online satış kanallarında kendi ürün grubunda ilk üçte yer alan firmanın hedefinde ‘online perakende devi’ olmak var. Omac GMBH’nin cirosu geçen yıl yüzde 100 arttı.

Mevcut 600 metrekarelik deposu ihtiyacı karşılamadığı için ilave 2 bin metrekarelik depo yatırımı yaptı. Bu yıl ise ciroda yüzde 50 artış öngörüyor. Omtek, ürün gruplarının yanı sıra talep gören başka parçaları da tedarik edip online satışını yapıyor. Almanya’da istediği yoğunluğa ulaştıktan sonra hedefinde Amerika’da da şirket kurup online perakende satışta büyümek var.

Modafabrik, mobil satış oranını artırıyor

Reisoğlu İplik, Modafabrik markasıyla girdiği e-ticarette 3’üncü yılını geride bırakıyor. Siparişlerini daha çok mobil ve tabletten alan firma, bu yılki internet satışlarında satış trafiğini organik olarak artırmayı hedefl iyor. Modafabrik, e-ticaret kanalına çoklu dil desteği ve dolar-euro gibi farklı para birimlerini de ekleyerek yurtdışı satışlarını artırmaya da odaklandı.

Öte yandan, corner yapısıyla D&R mağazalarından sonra Bauhaus Yapı Marketlerde de yerini alan markanın hedefi önce yurt içindeki tüm Bauhaus marketlerde olmak, ardından da yurt dışına açılmak. Modafabrik markası olarak e-ticaret üzerinden geçen yıl mobil satışları yüzde 65’ten yüzde 72’ye çıkaran firma, bu yıl ise yüzde 87’leri hedefliyor. Ürünlerini kendi sitesinin yanı sıra 9 ayrı e-ticaret sitesinde de satışa sunuyor.

Kafkas, internetten de satış yapmaya başladı

Kestane şekeri ile ünlenen Kafkas, pasta haricindeki tüm ürün gruplarıyla e-ticarete de adım attı. Mayıs ayında online alışverişle e-ticarete de başlayan Kafkas, pasta haricindeki kestane şekeri ve kestaneli ürünleri, reçel-marmelat çeşitleri gibi tüm ürün gruplarıyla müdavimlerine hizmet götürüyor. İnternetten alışverişlerde 100.00 TL üzeri alımlara kargo bedava imkanı sunuyor. Yıllık ortalama 700 ton kestane işleyerek kapasitenin yüzde 70’ini kullanan Kafkas, Bursa’da 2 ayrı lokasyonda üretim yapıyor. Üretiminin %15’ini ihracata ayıran Kafkas; Fransa, İran, Katar, Ortadoğu ülkeleri, Dubai pazarlarına Amerika ve Almanya’yı da ekledi.

Eurometall, hedef pazarlarına kısa sürede ulaşıyor

İhracat çalışmalarını e-ticaret ile hızlandırmaya odaklanan Eurometall, ilk etapta hedef belirlediği Kuzey ve Güney Afrika pazarlarına kısa sürede ulaşıp, global pazara ürün gönderebilir konuma geldi. Firma, internet üzerinden müşterilerine sunduğu 30 bin çeşit ürün gamıyla perakende alanındaki müşterilerinin yanı sıra son tüketiciye de ulaşıyor. İnternet sitesinde satışa sunulan ürün gamının %50’sini stoklu tutup diğerlerini de ortalama 7 ila 10 iş günü içinde temin edebiliyor. Geçen yıl yüzde 25 büyüyen Eurometall, bu yılın ilk çeyreğinde cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre %25 artırdı.

Tokgözler, e-ticarette de etkinliğini artırıyor

Bolt Bağlantı Elemanları’nın kardeş kuruluşu Tokgözler de e-ticarette etkinliğini artıranlar arasında yer alıyor. 1971 yılından bu yana faaliyet gösteren Tokgözler, endüstriyel tedarik alanında 3 mağaza ve lojistik merkez ile perakende sektörüne hizmet veriyor. Bünyesinde bağlantı elemanlarının yanı sıra teknik hırdavat, temizlik grubu, iş güvenlik malzemeleri, bahçe aksesuarları, elektrikli ve mekanik el aletleri, hidrolik el aletleri, kaynak ekipmanları, kesici takımlar gibi 30 binin üzerinde hareket gören ürün bulunuyor.

Gecce, Mavi Ay ile perakende müşterisine ulaşıyor

Yüzde 95 ihracat odaklı üretim yapan Gecce Home da internet satışına başlayanlar arasında bulunuyor. Mavi Ay adlı e-mağazası ile perakende müşterisine ulaşıyor. Gecce’nin ana kalemlerini set şeklinde yatak kılıfı, yatak, baza ve başlık oluşturuyor. Başta Almanya olmak üzere Hollanda, Belçika, Macaristan, Polonya ve Uzakdoğu önemli pazarları arasında yer alıyor. Fransa, İtalya ve İsrail’e de ürün gönderiyor. Şimdi Dubai ve Abu Dabi pazarlarına açılmaya hazırlanıyor. Bu yıl ihracat öngörüsü ise 4,5 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

Ayen Software, global entegrasyon hedefliyor

e-ticaret devlerine entegrasyon hizmeti veren Ayen Software, pilot uygulamasını başlattığı projesiyle, ihracatta ‘sıcak ve risksiz’ satış hedefliyor. İlk adımda ürünü anlaşmış olduğu firma adına e-ticaret sitelerinde satışa çıkarıyor. Ürün satıldığında nakit para ile firmadan ürünü alıyor. Ürünü kalite kontrolden geçirip elleçleyerek ihraç ediyor. Böylece para trafiğini, lojistiği, entegrasyonu ve depo elleçleme sürecini tek çatı altında topluyor. Ayen Software, ihracatta büyüme hedefi doğrultusunda Hollanda, Dubai ve İstanbul’da da şirket kurdu.

"Firmalar altyapılarını e-ticaret doğrultusunda revize ediyor"

Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği (BİSİAD) Başkanı Osman Akın: E-ticarette ilk zamanlar son kullanıcıya yönelik uygulamalar ağırlıkta iken, şimdi ‘işten işe’ dediğimiz uygulamalar ağırlık kazanmaya başladı. Firmalar artık üreticileri, bayileri ya da diğer firmalarla bu şekilde ticaret yapma eğilimindeler.

Bu doğrultuda otomotiv, tekstil gibi sektörlerde lokomotif kentlerden olan Bursa’da firmaların e-ticaret uygulamalarına talebi her geçen gün artıyor. Çünkü firmalar örneğin aradığı bir parçayı e-ticaretle daha kolay bulabiliyor. Böylece fiyat karşılaştırması yapabildiği gibi ürünü daha iyi inceleyebiliyor ve cari hesabını görebiliyor. Tahsilat derdiyle uğraşmıyor. Ürün kapısına kadar kargoyla geldiği gibi sevkiyat aşamasını takip edebiliyor. Bu sebeple e-ticarete yönelip altyapısını bu doğrultuda kurgulayan firmalar her geçen gün artıyor.

Yatırım maliyetlerinin düşük olması sebebiyle özellik kadın ve genç girişimciler e-ticareti kullanıyor. Öte yandan e-ticaret noktasında kanunlardaki eksikliklerin giderilmesi gerekiyor. Birtakım yasal düzenlemeler geldi ancak bunlar yeterli değil. Çünkü e-ticaret yapısını sürekli değiştiriyor. Kanun, yönetmelik ya da uygulama anlamında devletin çalışmasına hız kesmeden devam etmesi gerekiyor.