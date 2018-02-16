Bursalı Firmalar HAVELSAN’ın ‘İş Ortağı’ Olacak

16 Şubat 2018

BURSA (DÜNYA)

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) kurduğu kümelenmeler aracılığıyla Türk savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu malzemelerin Bursa’da üretilmesi adına çalışmalarını sürdürüyor.

Düzenlediği tedarikçi günleri etkinlikleriyle ASELSAN, ROKETSAN ve TAİ gibi savunma sanayii ana kuruluşlarını Bursalı firmalarla bir araya getiren BTSO, son olarak HAVELSAN yetkililerini Bursa’da ağırladı. Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi Derneği’nin faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen ‘HAVELSAN Günleri’ etkinliğinin açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İlker Duran, Türk savunma sanayiinde son dönemde millileşme ve yerlileşme kavramlarının öne çıktığına dikkat çekti. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarının yurt içinden karşılanma oranının 2003 yılında yüzde 25 olduğunu ve yapılan çalışmalar neticesinde bu oranın yüzde 70’lere çıktığını hatırlatan Duran, Türkiye’nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığının azaldığını söyledi.

“Bursa, milli projelerin lideri olabilir”

Bursalı sanayicilerin Türkiye’nin savunma sanayiinde ihtiyacı olan parçaları ve sistemleri üretmeye hazır olduğunu ifade eden Duran, “Sanayicimizin bu konuda büyük bir isteği ve özverisi var. Otomotiv, makine, tekstil ve kimya gibi stratejik sektörlerde önemli bir üretim yeteneğine sahip olan firmalarımız, Boeing ve Airbus gibi dünya devlerine de üretim gerçekleştirebiliyor. Güçlü bir potansiyele sahip olan Bursa, savunma sanayimizde gerçekleştirilecek milli projelerde de öncü olabilir. HAVELSAN, ASELSAN ve ROKETSAN gibi ülkemizin önde gelen savunma sanayii kuruluşlarının, Bursalı firmalarımızın yeteneklerinden daha fazla faydalanmalarını hedefliyoruz” diye konuştu.

“Bursa’nın bizim için ayrı bir önemi var”

HAVELSAN İş Ortakları ve Tedarikçi Yönetimi Müdürü Yavuz Ekinci de HAVELSAN’ın Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’nın bir kuruluşu olduğunu söyledi. Şirketin komuta kontrol ve savaş sistemleri, eğitim ve simülasyon sistemleri, yönetim bilgi sistemleri ve ülke ve siber güvenlik alanları olmak üzere dört ana alanda faaliyet gösterdiğini kaydeden Ekinci, bu alanlarda uzun vadeli işbirliği yapabilecekleri yetenekli firmaları tespit etmek için çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Yerli ve milli hassasiyetler doğrultusunda Türkiye’nin tüm illerinde bulunmaya gayret gösterdiklerini dile getiren Ekinci, “Bursa’nın da bizim için ayrı bir önemi var. Uzay, havacılık ve savunma kümelenmesinin oluştuğu bir şehir. BTSO ev sahipliğinde düzenlenen etkinliği hem Bursa firmalarını tanımak hem de HAVELSAN’ı firmalarımıza anlatmak adına önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Yeni dönemde proje şirketinden ürün sahibi şirkete dönüşme yolunda bir politika izleyeceğiz. Bu yönde atacağımız adımlarda Bursalı firmalarımızın da katkılarını bekliyoruz” dedi. HAVELSAN’ın tedarik süreci ve uygulamaları hakkında da bilgiler aktaran Ekinci, iş ortaklarından ağırlıklı olarak mühendislik destek hizmeti ve yazılım modül destek hizmeti aldıkları bilgisini verdi.

“Savunma gücümüzü artırmak zorundayız”

Bursa Uzay Havacılık ve Savunma Kümelenmesi Başkanı Dr. Mustafa Hatipoğlu da Türkiye’nin kritik günlerden geçtiğini söyledi. Bölgedeki tehditlerin her geçen gün çoğaldığına dikkat çeken Hatipoğlu, “Çok şükür ki güçlü bir ordumuz var. Bu gücü daha da artırmak zorundayız. Bunun için Bursa’da firmalarımızı bir araya getirerek küme çalışmalarımızı başlattık. Firmalarımız ortak projeler geliştirme gayretinde. Bursa olarak ülkemizin yerli ve milli savunma sanayi vizyonuna katkılarımızı artırmak istiyoruz. Bursa’nın güçlü sanayi altyapısı, savunma ve havacılık sanayiinde de aktif olarak kullanılmalı” diye konuştu. Mustafa Hatipoğlu, ayrıca kümelenme çalışmaları ve BTSO projelerini içeren bir sunum da gerçekleştirdi. Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi’nde (BUTEKOM) gerçekleştirilen etkinliğe 50’den fazla firma katıldı. HAVELSAN yetkilileri, toplantı kapsamında Bursalı firmalarla ikili iş görüşmeleri yaparken, etkinliğin ikinci gününde ise bazı firmaların üretim tesislerini yerinde inceledi.