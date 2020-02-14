Bursalı firmalar Meksika’da yeni işbirliklerinin temellerini attı
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) firmaların ihracatını artırmaya yönelik düzenlediği Sektörel Ticaret Alım Heyetlerinde yeni durak, dünyanın en büyük 15’inci ekonomisi olan Meksika oldu. Makine sektörüne yönelik düzenlenen organizasyonda BTSO heyeti, yeni işbirliklerinin yollarını aradı.
BURSA (DÜNYA) - BTSO tarafından Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlenen Sektörel Ticaret Alım Heyetleri kapsamında makine sektöründe faaliyet gösteren 20’yi aşkın firma temsilcisi, Meksika’nın en önemli sanayi şehri olan Monterrey’de önemli etkinlikler gerçekleştirdi. Takım tezgahları, plastik, otomasyon-robotik, eklemeli üretim ve medikal makine üretimi gibi birçok farklı teknolojinin sergilendiği Expo Manufactura 2020 Fuarı’nda sektörlerinin son teknoloji ürünlerini inceleyen BTSO üyeleri, Latin Amerika’nın ikinci büyük ekonomisi olan Meksika’da yeni firmalarla ticaretin temellerini attı. Program kapsamında BTSO tarafından fuar alanı içerisine kurulan stantta Meksikalı firmalarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştiren Bursalı firmalar önemli iş bağlantıları kurdu.
100’e yakın iş görüşmesi gerçekleştirildi
İkili iş görüşmelerinin oldukça verimli geçtiğini belirten BTSO Makine Konseyi Başkanı ve CE Mühendislik Genel Müdürü Cem Bozdağ, “Burada özellikle sektörümüz açısından büyük bir pazar var. Devletimizin Meksika’yı neden hedef pazar olarak belirlediğini daha iyi anladık. Türk firmalarının iş yapabileceği ciddi bir potansiyel mevcut. Bizler de Bakanlığımızın desteği ve Odamızın koordinasyonunda bu potansiyeli doğru değerlendirmek için çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz yüze yakın iş görüşmesinin olumlu sonuçlarını yakın zamanda görmeyi umuyoruz” diye konuştu.