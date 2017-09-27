Bursalı iş adamlarından referandum tepkisi

27 Eylül 2017

Esra Özarfat

Bursa- Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eylül Ayı Meclis ile Müşterek Komite Toplantısı’nda konuşan Başkan Burkay, Kuzey Irak’ta Bölgesel Yönetimin referandum girişimini değerlendirdi. Başkan İbrahim Burkay: "Uluslararası alanda karşılığı olmayan ve bölgeyi kaosa sürükleyecek bu hamleyi iş dünyası olarak kesinlikle tanımıyoruz" dedi. Türkiye’nin bölgede barışın ve huzurun teminatı olduğunu ifade eden Burkay, komşu ülkelerde de barışın ve kardeşliğin tesisi için gereken adımların kararlılıkla atılacağına inandıklarını söyledi. İbrahim Burkay: "Bursa iş dünyası olarak devletimizin ve hükümetimizin atacağı her adımda yanındayız. Gerek Irak gerekse de komşu ülkelerimizde yaşanan dramların biran önce son bulmasını diliyor, tüm halkların huzur ve kardeşlik içerisinde yaşayacağı istikrarlı bir düzenin kurulmasını temenni ediyorum" diye konuştu.