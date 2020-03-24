Bursalı iş insanı Arif Ağaoğlu hayatını kaybetti

24 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) – Bursa’nın tanınmış iş insanlarından Arif Ağaoğlu hayatını kaybetti. Otomotiv endüstrisine üretim yapan köklü tedarik firmalarından A-Plas’ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Ağaoğlu’nun cenazesi 26 Mart Perşembe günü Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bursa Hamitler Mezarlığındaki Aile Kabristanı’na defnedilecek. Ağaoğlu, 4.5 yıldır tedavi görüyordu.

1943 yılında Niğde-Ulukışla’da doğan Arif Ağaoğlu, 1974 yılında Bursa’ya taşınarak Tofaş’ta çalışmaya başladı. Ağaoğlu ilk olarak Amerikalıların Adana’da açtığı ‘Motor Sanat Enstitüsü’nü, ikinci olarak ‘Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni, son olarak da ‘Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirdi. 1976 yılında 18 metrekarelik atölyede ‘Hacim Kalıpçılığı’na başladı. Arif Ağaoğlu, Tofaş ve Ford’a plastik enjeksiyon ağırlıklı olmak üzere şişirme parçalar, hava kanalı, profil ve arma gibi ihtiyaç duyulan tüm plastik parça ve aksamlarının üretimini yapan Bursa’nın önemli tedarik endüstrisi firmalarından bir olan A-Plas’ın yönetim kurulu başkanıydı. Ağaoğlu, evli ve iki çocuk babasıydı.