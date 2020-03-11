Bursalı iş insanı Seçkin Onur vefat etti

11 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) – Haftasonu geçirdiği ani rahatsızlık sonrasında zatürre teşhisiyle tedaviye alınan Bursa’nın tanınmış iş insanlarından Seçkin Onur (81) vefat etti. Onur’un cenazesi 13 Mart Cuma günü öğle namazını müteakip Bursa Organize Sanayi Bölgesi Camii’den kaldırılarak Hamitler Mezarlığı’na defnedilecek.

Uzun yıllar Selanik’te bakkal dükkanı işlettikten sonra, 1924 yılında Bursa’ya göç eden Onur Ailesi, burada bakkal dükkanı işletmeciliğini sürdürdü. 1939 yılında doğan Seçkin Onur da 11 yaşından itibaren iş hayatında yerini almıştı. 1997 yılında “Bizden” markası ile üretimine başlayan Seçkin Onur, üretim faaliyetlerini yeni yatırımlarla geliştirerek 2004 yılında Bursa Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 15 bin 500 metrekarelik modern üretim tesisine taşındı. Onur’un kurucusu olduğu ve kendi adını taşıyan firması bugün Bursa dışında Eskişehir, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale, İzmit, Adapazarı, Düzce, Uşak, Afyon, Kütahya ve Yalova illeri başta olmak üzere Batı Anadolu, Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir yapıya kavuştu. Bir dönem Bursa Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyeliği görevini de yürüten Seçkin Onur, pek çok sivil toplum kuruluşunda da aktif görev almıştı. Onur, evli ve üç çocuk babasıydı.