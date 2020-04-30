Bursalı mühendisler acil durum solunum cihazı üretti

30 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Covid-19 ile mücadele kapsamında olası bir mekanik ventilatör krizine hazırlıklı olmak için başlatılan “Acil Nefes” projesinde, koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere seri üretime uygun yerli bir solunum cihazı geliştirildi. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde gerçekleştirilen cihazın prototipi yapıldı. Acil Nefes projesi, gönüllü bir grup mühendisin kâr etme amacı gütmeden tamamen milli ve insani değerlerle bir araya gelmesi, Promak Otomotiv ve Sonar Otomotiv'in de altyapı desteği sağlaması ile Mart ayının son haftasında hayata geçti. Alanında uzman ve tecrübeli mühendislerden oluşan ekip; Covid-19 tedavisinde görev alabilecek bir cihazı minimum gereklilikleri karşılayacak, kullanımı kolay, mekanik, basit, hızlı ve seri üretilebilir bir şekilde tasarlamayı hedefledi. Yüksek motivasyonla, yaklaşık 3 haftalık yoğun bir çalışma sonucunda tasarım ve üretim faaliyetleri tamamlandı.

Entübe hastaları hayata bağlayacak

Yeditek A.Ş. Teknoloji Ekip Lideri ve Acil Nefes Proje Koordinatörü Aziz Karaburun, Avrupa'da yaşanan krize vurgu yaparak, “Krizin büyüdüğü dönemde İtalya ve İspanya'dan solunum cihazı yetersizliği sebebiyle duymayı hiç istemeyeceğimiz haberler geldi. Biz de ülkemizin ve insanlarımızın benzer duruma düşmemesi, doktorlarımızın hastalar arasında seçim yapmak zorunda kalmaması için, hızlıca bu konuya eğildik ve öncelik verdik. Kısa sürede bir ekip kurarak, araştırma ve geliştirme çalışmalarımıza başladık” dedi. Karaburun, üretilen solunum cihazının yoğum bakım ünitelerinde entübe edilmiş ve spontan solunumu olmayan hastalar üzerinde kullanılmasının planlandığına işaret etti.