Bursalı tekstilciler Londra Tekstil 2019 Fuarı’nda

22 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa iş dünyasının ihracat odaklı büyümesine güç katan Küresel Fuar Acentesi Projesi yurt dışı programları devam ediyor. Tekstil sektörünün kalbinin attığı Bursa’da sektör temsilcileri İngiltere’ye çıkarma yaptı. Kumaş ve tekstil sektörü katılımcılarını bir araya getiren Londra Tekstil 2019 Fuarı’na BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Heyet Başkanı Mesut Okyay ve sektör temsilcileri katıldı. Heyet, ayrıca MÜSİAD Birleşik Krallık Ofisini de ziyaret etti.

2019’da 23 yurt dışı programı

BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BTSO olarak Bursa’nın ihracatta yeni başarılara imza atması için firmaları dünyayla buluşturmaya devam ettiklerini söyledi. Küresel Fuar Acentesi Projesi ile şimdiye kadar 170’in üzerinde yurt dışı programıyla 6 binin üzerinde iş insanını buluşturduklarını kaydeden İsmail Kuş, ayrıca bu yıl Küresel Fuar Acentesi ve UR-GE Projeleri kapsamında 23 yurt dışı organizasyonu düzenlendiğini dile getirdi.

“İhracatla büyümek zorundayız”

İsmail Kuş, Türkiye ve İngiltere arasında ticaret hacminin önemli bir noktaya geldiğini söyledi. Türkiye’den İngiltere’ye 11,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğini vurgulayan İsmail Kuş, Bursa’dan İngiltere’ye ise 431 milyon doların üzerinde ihracat yapıldığını vurguladı. Tekstilde Bursa’nın önemli bir tecrübeye sahip olduğunu dile getiren İsmail Kuş, “Sektörümüzün ihracat odaklı büyümesi için dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu yıl 2. kez Londra Tekstil 2019 Fuarı’na katıldık. Sektör temsilcilerimiz bu fuarda tekstildeki yeni teknoloji ve tasarımları yakından inceleme fırsatı yakaladı” dedi.

“Firmalara vizyon kazandırıyor”

Heyet Başkanı Mesut Okyay, tekstil sektörünün ihracatının daha iyi konuma yükselmesi noktasında BTSO’nun yurt dışı organizasyonlarının büyük önem taşıdığını söyledi. Sektöre yönelik düzenlenen yurt içi fuar ve alım heyeti organizasyonlarının sektörün ihracat hacmini artırdığını kaydeden Okyay, “BTSO olarak İngiltere’de önemli bir organizasyonu geride bıraktık. 20’nin üzerinden firmamız fuara katılım sağladı. Özellikle sektörümüzdeki yeni teknolojiler ve tasarımlar firmalarımız için önem arz ediyor” diye konuştu.