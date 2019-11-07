Bursalı tekstilciler Polonya pazarını inceledi

07 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa OSB Tekstil Kümesine üye 11 firma temsilcinin yanı sıra, Bursa OSB adına Proje Koordinatörü Zafer Pehlivan’ın yer aldığı Heyet, program kapsamında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiler.

Bursa OSB Tekstil Kümesi üyeleri ayrıca Poznan’da faaliyet gösteren Polonya’nın en büyük ev tekstil ithalatçısı olan DEKOMA firmasını ziyaret ederek firmanın sahibi olan Maciej Kuchareczko’dan hem Polonya ev tekstil piyasası hem de üreticiler ile ilgili olarak detaylı bilgi aldılar. Heyet Üyeleri ayrıca, Poznan ve Lodz kentlerinde Polonya’nın moda merkezi olan Ptak Fashion City içerisinde tüm gün boyunca gerçekleştirilen organizasyon neticesinde ikili iş görüşmelerinde bulundular.

Polonya programında memnun olarak Bursa’ya dönen Bursa OSB Tekstil Kümesi üyeleri, Doğu Avrupa pazarına yönelik çalışmalarına devam edeceklerini dile getirdiler.